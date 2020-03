Rob Marberry ramte ikke sit niveau, men hev sig alligevel op i glimt og endte med at blive Team FOG Næstveds topscorer med 17 point. Foto: Jens Wollesen

En del roderi i pligtsejr

Team FOG Næstved gjorde, hvad holdet skulle, da sydsjællænderne i grundspillets fjerdesidste kamp tog en pligtsejr på 94-71 hjemme over BK Amager, der er isoleret i bunden af Basketligaens Pro B sammen med Copenhagen Basketball.

Det mentale var nok den sværeste modstander for Team FOG Næstved, da alle forventede en storsejr og fokus var da formentlig også allerede på de kommende tre kampe, der skal afgøre placeringerne i toppen af Pro A-ligaen.

Her kæmper Team FOG Næstved med Svendborg om den attraktive fjerdeplads, og netop de to hold mødes i sydsjællændernes næste hjemmekamp 17. marts. Forinden skal de dog en tur til Randers og spille mod ligaens nummer to.