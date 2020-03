Emilie Straarup fik ikke spilet kampen mod Team Haderslev færdig. Næstved Herlufsholm-stregen var uheldig at komme til skade med sit knæ. Foto: Jens Wollesen

En af sæsonens bedste kampe

Næstved Herlufsholms håndboldkvinder i 3. division var på grund af optagede haller henvist til at spille hjemmekampen mod Team Haderslev i Herlufmagle-hallen, men det gjorde intet dårligt ved sydsjællændernes præstation.

- Det er et godt hold. Et jysk hold, der er godt skolet. De ville gerne spille med og kom med noget, siger Kærgaard, der generelt blev vidne til en flot 3. divisionskamp.

- Det var en fed kamp at spille. Vi havde også mere ild i øjnene denne gang og spilede klogt. I 2. halvleg trak vi lidt fra og havde lidt mere luft end dem, hvor deres nøglespillere manglede lidt, siger NHH-træneren.

- Mange bød ind. Mathilde Brenøe bliver også bedre og så havde vi sat Bibi Tshela på mål. Hun stod vel med en redningsprocent på omkring 60-70 stykker godt hjulpet af et stærkt forsvar. Men når det er struktureret og taktikken bliver fastholdt, er vi svære at spille mod, konstaterer Kim Kærgaard, der kun er ked af, at han måske må undvære stregspiller Emilie Straarup i en rum tid.