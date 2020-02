Se billedserie Der er 510 hestekræfter under motorhjelmen på Mikkel C. Johansens nye racer. Foto: StumpPhoto

En Mercer ud over det sædvanlige

Sport Sjællandske - 25. februar 2020 kl. 21:46 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

510 hestekræfter skal Mikkel C. Johansen forsøge at navigere hurtigst muligt rundt på nogle af Europas mest ikoniske racerbaner i den kommende sæson. De gemmer sig under kølerhjelmen på en Mercedes, der skal være en del af den internationale GT4-serie.

Her er der tale om langdistanceløb. Det vil sige løb over 12 og 24 timer, som det klassiske Le Mans-race.

Det er dog ikke Le Mans, men derimod baner som Spa, Monza, Imola og Circuit Catalunya, der skal køres på for Mikkel C. Johansens vedkommende.

- Det er en utroligt fed racerbil. Det er den ægte vare. Det er jo en GT-racer. Jeg glæder mig virkelig til at komme i gang med sæsonen, og der er ingen tvivl om, at det bliver en spændende udfordring for mig at være med i en helt anden type løbsserie. Det er heldigvis et format, som jeg tidligere har prøvet kræfter med, så jeg har lidt kendskab til det, der venter mig, siger Mikkel C. Johansen.

Tirsdag efter fyraften var der indbudt til præsentation af den nye racerbil. Det fik over 100 samarbejdspartnere og fans til at møde op hos Ejner Hessel i Slagelse. Her blev der sukket dybt flere steder i lokalet, da den sølvgrå Mercedes rullede ind i lokalet med Mikkel C. Johansen bag rattet.

Den opmærksomme iagttager ville spotte flere tomme reklamepladser på Mikkel C. Johansens nye bil, som han skal dele med teamejer Søren Jønsson og Jan Engelbrecht.

- Jeg har mistet nogle sponsorer, og der er andre, som har valgt at geare lidt ned i deres engagement, men det var også lidt en indkalkuleret i og med vi gik fra en dansk til en international løbsserie, siger Mikkel C. Johansen.

Der er med andre ord stadig plads til nye samarbejdspartnere for den lokale racerkører.

- Der mangler stadig lidt kroner i kassen, før vi for alvor kan sige, at vi er i mål med at skabe en sund økonomi for mit nye projekt, men jeg er fast i troen på, at vi nok skal lykkes med den del. Det glæder mig at se, hvor stor interessen er sådan en dag som i dag. Det giver mig tro på tingene, siger Mikkel C. Johansen.

Mikkel C. Johansen skal i den kommende sæson køre sammen med to garvede rotter i faget. Erhvervsmanden Søren Jønsson er bit af en fartdjævel, og han ved godt, hvordan et sving skal skæres skarpest muligt bag et rat. Han er samtidig medejer af Team Eva Solo/Jønsson Consult, som Mikkel C. Johansens nye team hedder.

- Der er ingen tvivl om, at vi har set os om efter en chauffør, der kunne give os noget fart og derved flyttet noget for os, og det ved vi, at Mikkel er garant for, siger Søren Jønsson.

- Vi håber, at vi kan være med til at hjælpe Mikkel videre i hans karriere. Det her var en god mulighed for ham til at komme ud at køre internationalt, siger Søren Jønsson.

Han fortæller endvidere, at det var et relativt let valg, da man skulle finde ud af, hvilket bilmærke, man skulle køre i for den kommende sæson.

- Vi så på, hvor vi kunne få den bedste service fra fabrikanten, og så vurderede vi hvilken bil, der er mest konkurrencedygtig. Her var det let at vælge Mercedes, siger teamejeren.

Tidligere har teamet kørt i TCR-serien, men skridtet til GT-klassen er meget passende i forhold til sportslige ambitioner og økonomisk ramme.

- De her GT4-biler må koste 200.000 euro, og det er for i gåseøjne at holde omkostningerne nede.

Nu er alt mere eller mindre klappet og klart til første løb på Monza i slutningen af marts. Der er booket testtider på den italienske bane, men der er i øjeblikket nogle forbehold i forbindelse med afviklingen af tests og løbsweekend.

- Coronavirussen betyder, at vi ikke ved, hvordan det hele kommer til at forløbe. Der er en risiko for, at det kan blive aflyst, og løbet kan blive flyttet, men det afventer vi og ser tiden an lige nu, fortæller Søren Jønsson.

- Vi har heldigvis mulighed for at køre noget banesimulator, men det bedste vil naturligvis være at få testet på banen, siger Søren Jønsson.