Christian Jacobsen og andre professionelle golfspillere må nøjes med at træne i øjeblikket. De rigtige turneringer er aflyst, men onsdag får Korsør-spilleren og 63 andre deltagere lov at konkurrere lidt, når de er med i Ecco Tour Virtuel Matchplay, hvor golfslag er erstattet med terningeslag. Foto: Claus Rasmussen

Ecco Touren kaster terningerne

Sport Sjællandske - 22. april 2020 kl. 06:20 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke meget retfærdighed i golf, men til gengæld er der masser af held - og ikke mindst uheld.

Onsdag kommer tilfældighederne dog endnu mere i spil end normalt, når 64 spillere stiller til start i Ecco Tour Virtuel Matchplay.

Her er de sædvanlige slag med køllerne skiftet ud med terningeslag, og deltagerne skal ikke gøre andet end at følge med, når arrangørerne lader terningerne rulle på et spillebræt med et billede af 12. hul på Masters-banen Augusta National.

Spillerne mødes mand mod mand, og hvert terningeslag viser scoren på det enkelte hul.

Efter seks huller går vinderen videre, mens taberen er ude, og når det sidste slag er slået efter seks runder, står mesteren tilbage med sejren og 3.750 kroner.

Hver spiller har betalt 75 kroner for at være med, og medregnet sponsor-tilskud er der i alt 15.000 kroner at spille om.

- Jeg vil gerne bakke lidt op om initiativet, og så er det jo en måde at tjene lidt penge på, siger Christian Jacobsen fra Korsør Golf Klub.

Han blev professionel ved årsskiftet, men kun nåede at hente en enkelt pengepræmie, inden corona-virussen lukkede ned for de rigtige turneringer.

Klubkammeraten Mark Haastrup har også tilmeldt sig den alternative turnering, der ligeledes har tiltrukket prominente navne som Thomas Bjørn, Søren Kjeldsen og Lucas Bjerregaard.

Turneringen kan følges direkte på Ecco Tourens facebook-side fra klokken 11.15, og cirka en halv time senere skal de to lokale deltagere krydse fingre.

Mark Haastrup møder Mathias Gladbjerg fra Breinholtgård klokken 11.46, og 11.48 spiller Christian Jacobsen mod Jacob Plambeck fra Aabenraa.

- Det er en sjov møde at konkurrere lidt på, når vi nu ikke kan komme på græs. Desværre. Og så kan man jo være heldig at vinde håneretten, hvis man slår en kammerat, siger Christian Jacobsen med et grin.

Og sådan et kan der være brug for, når man er ny-professionel golfspiller og alle rigtige turneringer er aflyst i de kommende måneder.

- Der er lidt snak om, at vi måske kan komme i gang til juni. Det håber jeg, for det er lidt svært at motivere sig til at træne, når man ikke ved, hvornår sæsonen begynder igen, siger Christian Jacobsen.