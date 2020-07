Den tidligere VK Vestsjælland-spiller Oskar Madsen vender sammen med det danske herrelandshold tilbage til Slagelse til januar. Og nu som gruppespil i stedet for ude- og hjemmekampe. Foto Thomas Olsen

EM-gruppespil til Slagelse

Sport Sjællandske - 03. juli 2020

I august og september skulle det danske herrelandshold i volleyball have spillet EM-kvalifikationskampe på hjemmebane i Spar Nord Arena i Slagelse, men de blev rykket på grund af corona-krisen.

Det europæiske volleyballforbund CEV har efter ugers forhandlinger med de nationale forbund fundet frem til de nye kampdatoer og spillesteder for EM-kvalifikationen. Kampene skal spilles i januar 2021.

Udover nye datoer for kampene er den største ændring i forhold til det oprindelige program, at formatet ændres, så de oprindeligt planlagte hjemme- og udekampe erstattes af gruppespil for at begrænse omfattende rejseaktivitet for at mindske risikoen for spredning af COVID-19.

Slagelse får stadig fornøjelsen af det danske herrelandshold, som begynder EM-kvalifikationen på hjemmebane i Spar Nord Arena 7. til 10. januar 2021, og slutter i Nordmakedonien fra 14. til 17. januar. Modstanderne er Tyrkiet, Nordmakedonien og Bosnien-Hercegovina.

Alle puljevindere samt de fem bedste 2'ere i puljen går videre til finalespillet, som spilles i Polen, Tjekkiet, Estland og Finland.

- Vi er glade for, at vi til januar igen kan byde de danske volleyballfans på international volleyball på hjemmebane i Spar Nord Arena i samarbejde med Slagelse Kommune og VK Vestsjælland. Vi er glade for, at det lykkes at kunne præsentere landsholdsvolley i Danmark og håber på god opbakning på hjemmebane, siger Jesper Jørgensen, direktør i Volleyball Danmark til forbundets hjemmeside.

- Det var desværre ikke muligt at få hjemmebane til både dame- og herrelandsholdet, da det har været et enormt puslespil at rykke EM-kvalifikationen fra august 2020 til januar 2021, hvor kun cirka halvdelen af holdene kan få hjemmebane, siger han.

I den lokale volleyligaklub VK Vestsjælland glæder man sig til januar.

- Det betyder, at vi får glæde af at være hjemmebane for det danske herrelandshold endnu en gang. Det er altid fedt for os som klub at være vært for sådan nogle arrangementer. Først og fremmest vil vi gerne udbrede kendskabet til volleyball i Slagelse Kommune endnu mere, end det er i forvejen, og hvilken bedre måde at gøre det på end at få de bedste spillere i Danmark til Slagelse og vise, hvad volley er, siger VKVs sportsche Daniel Gordon.

- Sådan nogle arrangementer er også med til at skabe en fællesskabsfølelse i klubben, og den er med til at forstærke det store sammenhold, som er i klubben, da alt fra ligaspillere til kidsvolleyspillere er med som frivillige. Det er en uvurderlig hjælp, siger Gordon.

Damelandsholdet skal først en tur til Frankrig og derefter Ungarn i januar 2021.

CEV vil fortsat overvåge udviklingen af COVID-19, og derfor kan der stadig ske ændringer af det planlagte program.