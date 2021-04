Mikkel Bruun (i midten). Oliver Skjold Petersen (t.v.) og Hector Ahlgren. Herlufsholm-Ringsted. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Dyrebare minutter kostede for Herlufsholm

Sport Sjællandske - 30. april 2021 kl. 21:05 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Drømmen om at spille sig tættere på oprykning fra Sjællandsserien led fredag aften et alvorligt knæk for Herlufsholm, da sydsjællænderne spillede en mindre god første halvleg og kom bagud 3-0 allerede, inden de første 45 minutter var gået. Til trods for, at Lukas fik reduceret til 1-3 kort før pausefløjtet, var grundlaget for hjemmeholdets sejr allerede dannet, da de to mandskaber gik til pause.

I anden halvleg blev ondt værre for Herlufsholm, da Køge også skulle bringe sig på 4-1 efter lidt over en times spil. Hjemmeholdet var dog ikke færdige med at ydmyge gæsterne, og med lidt over fem minutter tilbage på klokken bragte midtsjællænderne sig også foran med 5-1. Dette blev også kampens resultat.

Efter kampen var det en skuffet Herlufsholm-træner Mikkel Bruun, der især ærgrede sig over den måde, hvorpå holdet kom ud til opgøret i den første halve time.

- Vi laver nogle store fejl nede i forsvaret. Vores målmand går fejl af den ved det ene mål, og så er vores forsvar ikke afstemt i to situationer også, og det gør, at udnytter situationen. Vi skulle have været mere oppe på mærkerne, men vi var der ikke fra start i dag. Det var det, man godt kan kalde for en off-dag på kontoret, sagde cheftræneren efter kampen.

Bedre med efter pausen Det var dog ikke alt, som Mikkel Bruun var utilfreds med efter kampen, og han hæftede sig blandt andet ved, at holdet kom fint ud til anden halvleg efter den mindre gode start.

- Vi får reduceret lige inden pausen, og i anden halvleg kommer vi egentlig ud med fornyet energi og får lavet lidt om i tingene, men så scorer de tyve minutter efter pausen i en situation, hvor vores keeper står for langt ude, og så bliver det hele opad bakke igen, lød det fra Herlufsholm-træneren.

Nederlaget til holdet fra Næstved-egnen betyder, at de forbliver på femtepladsen i op-og nedrykningsspillet i Sjællandsserien, hvor sydsjællænderne i skrivende stund blot er et point over stregen.