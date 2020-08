Dumme fejl blev straffet

- Men så rammer vores manglende rutine os. Patrick Andersen begår et hovedløst straffespark efter to minutter, siger Maldorf.

Det scorede Solrød på og små 10 minutter senere fik Jonas Kristensen et helt korrekt rødt kort for en vanvids-tackling med knopperne forrest .

Herlufsholm havde muligheden for en reducering efter et flot opspil, hvor Victor Paarup blev spillet helt fri men desværre også brændte, da han sparkede på stolpen i stedet for at lægge bolden stille og roligt ind.