Drop koster Næstved point

Et kæmpedrop af Næstveds målmand Mikkel Bruhn lige før pausen kostede som minimum sydsjællænderne et point i onsdagens udekamp i 1. division mod Fremad Amager.

Næstved-keeperen ville bokse en hjørnesparksbold væk men endte med at bokse den ind i eget net.

En stor kold spand vand i hovedet på Næstved-holdet, der igen kæmpede forbilledligt og også havde chancerne til både uafgjort og sejr.

Der var igen flere gode præstationer og blandt andre havde Lucas Surek et skud på stolpen, så bolden strøg på tværs af målet.

Gæsterne var faktisk mest på bolden og lagde konstant tryk på hjemmeholdet, som til gengæld holdt stand. Også indskiftede Oliver Haurits havde en god mulighed på hovedet, men Fremad-keeper Niklas Dannevang reddede i stor stil.

Amagerkanerne havde også et par sjældne chancer og en enkelt på stolpen mod slutningen, men det betød mindre for dem, der tog de tre point og dermed et skridt væk fra Næstved og nedrykningsstregen

