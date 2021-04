Drømmen om oprykning brast

For anden sæson i træk må Slagelse Badminton sande, at drømmen om oprykning til 2. division bliver knust. Årsagen skyldes den igangværende coronapandemi, der har sat en stopper for alle rækker i holdturneringen med undtagelse af Badmintonligaen. Holdturneringsudvalget og hovedbestyrelsen i Badminton Danmark har nemlig besluttet at annullere den igangværende sæson og i stedet starte forfra ved sæsonstart 2021/2022. En beslutning, der ægrer Slagelse Badminton, selvom klubben bakker op om forbundets beslutning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her