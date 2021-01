Divisionsspiller ramt af hjertestop under træning

Sjællandske har været i kontakt med SBIs bestyrelsesmedlem Lars Rasmussen, der på vegne af familien oplyser, at Lukas Olesen er blevet scannet, men man har i første omgang ikke fundet årsagen til, at han fik hjertestop.

Status er den, at han lige nu er lagt i koma og nedkølet til 36 grader, og man vil efter planen forsøge at vække ham i løbet af onsdagen for at finde ud af, om hjertestoppet har medført skader.