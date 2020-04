HB Køge-direktør Per Rud er klar til at droppe sommerferien for at kunne spille den igangværende turnering til ende. Han forventer, at det er en holdning, der deles af kollegaerne. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Divisionsklubber bør ikke bestemme afgørelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Divisionsklubber bør ikke bestemme afgørelse

Sport Sjællandske - 01. april 2020 kl. 06:25 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge-direktør Per Rud er en mand med mange jern i ilden. Blandt andet sidder han også med i Divisionsforeningens bestyrelse, og derfor er det faldet ham lidt for brystet, at en række klubber har sendt en officiel skrivelse, hvor man anmoder om, at klubberne også bliver hørt, når der skal træffes en beslutning om, hvordan turneringen skal afvikles i kølvandet på den kollektive coronakarantæne, som også fodbold-Danmark har været underlagt.

- Det må og skal være en beslutning, der bliver truffet fra centralt hold. Klubberne kan ikke være med til at beslutte noget i den her situation, fordi der ganske enkelt er for mange følelser involveret. Der skal være et armslængdeprincip, og derfor bakker jeg op, om at det bliver en sekretariatsbeslutning, siger Per Rud.

Han mener heller ikke, at særligt Hobros kritik af beslutningsprocessen er berettiget.

- Det er helt forkert, når man går ud og bringer Peter Ebbesens navn i spil og mener, at han ene mand er ansvarlig for en beslutning om den endelige turneringsafvikling. Det er ganske enkelt ikke korrekt. Han har slet ikke den slags beføjelser, påpeger Per Rud.

Nu kunne man få den tanke, at Per Rud har en bagtanke med denne udmelding, da den nemlig står i kontrast til en række direkte og indirekte konkurrenters ønsker.

Blandt de 10 klubber, der i marts gjorde det klart, at de ønsker at blive hørt, når der skulle træffes en beslutning om det videre turneringsforløb, er nemlig klubber som Næstved og FC Roskilde, der er direkte konkurrenter til HB Køge. Inddirekte kan man sige, at 2. divisionsklubberne Holbæk og Slagelse også er konkurrenter til Per Ruds arbejdsgiver. Det er imidlertid ikke en tanke, som Per Rud giver meget for at tænke.

- Igen må jeg bare sige, at vi arbejder ud fra et armslængde-princip, så jeg kan som alle andre ikke bare presse mine egne interesser foran i køen. Jeg kan sige så meget, at bestyrelsen bakker op om det katalog af løsningsmuligheder, der er blevet fremlagt af et sekretariat, siger HB Køge-bossen.

- Her er det i worst case, at man ikke kan spille turneringen til ende, men jeg må sige, at jeg bliver lidt træt, når jeg hører, at worst case-scenariet straks bliver bragt i spil, som var det, det mest sandsynlige udfald, påpger Per Rud.

For Per Rud er der ingen tvivl om, at dansk fodbold nok skal få spillet den igangværende sæson til ende.

- Personligt tror jeg ikke, at det bliver aktuelt, for alle klubber vil jo strække sig langt for, at vi får afviklet det her med en masse fodboldkampe, siger Per Rud.

- Hvis vi kan afvikle tre kampe om ugen, så ser jeg 1. juni som en slags deadline for at kunne spille, og så tror jeg, at alle parter er med på, at vi spiller ud over den normale termin. Det må så koste sommerferien i år, men igen tror jeg, at alle er med på den plan, siger Per Rud.