Se billedserie Frederik Søllested er en af de unge SBI-spillere, der har spillet en del minutter på klubbens sjællandsseriehold, hvilket har været medvirkende til, at han har løftet sig på divisionsniveau. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Divisionsklubber affærdiger kritik: Mandagskampe er vejen frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Divisionsklubber affærdiger kritik: Mandagskampe er vejen frem

Sport Sjællandske - 08. november 2019 kl. 06:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udviklingen med flere og flere seriekampe, der afvikles på hverdage skyldes ifølge flere serieklubber, at man vil holde weekenden fri, men for de lokale divisionsklubbers vedkommende er der andre motiver.

De seneste år er der blevet flere og flere hverdagskampe i serierækkerne. Det begyndte med fredagskampe så højt oppe som i sjællandsserien og danmarksserien, og siden har tendensen spredt sig til de lavere rækker. Det er derfor ikke usædvanligt, at Sjællandske eksempelvis har flere kampe at dække en fredag aften end en lørdag eller søndag.

Den seneste udvikling på den front er, at divisionsklubberne Næstved og Slagelse lader sine respektive reservehold spille hjemmekampe mandag aften.

Det er en trend, der vækker stor utilfredshed hos modstanderne, der mener, at det er konkurrenceforvridende. Det er dog ikke et argument, man for alvor køber i hverken Næstved eller Slagelse. Næstveds serie 1-hold blev ramt af en protest fra Solrød, der mener, at man har forbrudt sig mod reglerne ved at bruge ulovlige spillere fra divisionstruppen.

Hos Næstved er sportschef Peter Dinesen overbevist om, at man har handlet rigtigt i forbindelse med Solrød-kampen, og han understreger, at man ikke har tænkt sig at ændre på prioriteringerne i fremtiden.

- Vi har nogle spillere i overskud fra divisionstruppen, som vi gerne vil have i kamp, og her er det oplagt, at vi bruger vores andethold, og naturligvis er det mest hensigtsmæssigt for os, at vi spiller vores hjemmekampe om mandagen, så vi kan bruge de spillere, der ikke har fået spilletid på divisionsholdet i weekenden, siger Peter Dinesen, der forklarer, at det ikke er den eneste årsag til Næstveds mange mandagskampe.

- Jeg sidder selv med i et udvalg under DBU Sjælland, der har med seniorfodbold at gøre, og der er også et spørgsmålom dommerpåsætning, hvor jeg ved, at DBU Sjælland er presset i forbindelse med weekendkampene, siger Peter Dinesen.

Næstveds sportschef pointerer også, at Næstved langt fra er ene om at vælge den fremgangsmåde med hjemmekampe om mandagen.

- Holbæk begyndte, Slagelse fulgte efter, og nu har vi også valgt den model. Jeg tror, det bliver mere og mere brugt. Også blandt ikke-divisionsklubber. Det ser vi en klar tendens til, fordi folk gerne vil holde weekenden fodboldfri for at kunne prioritere andre ting, siger Peter Dinesen.

Hos Slagelse B&I er holdningen noget nær den samme som i Næstved. Sportschef Søren Andersen giver ikke meget for de øvrige klubbers klage over, at divisionsklubbernes hold forstærkes markant, for slet ikke at tale om de logistiske udfordringer, der er forbundet med en hverdagskamp.

- Vi har også spillere, der kommer langvejs fra for at spille de her mandagskampe, og så mener jeg bare, at de andre klubber bør se det som en god udfordring, at de skal møde spillere, der normalt gør sig på divisionsniveau, siger Søren Andersen.

For ham er det først og fremmest udviklingen af de unge spillere, der ligger på sinde i forbindelse med hjemmekampene på mandage.

- Vi har en trup med mange unge spillere, der skal have kampe for at fortsætte deres udvikling. Hvis de ikke får spilletid i weekendens divisionskamp, så er det klart i vores interesse, at de får en mandagskamp, så de ikke skal gå op mod to uger uden at komme i kamp. Det er først og fremmest på grund af spillernes udvikling, at vi gør det på den her måde. Det har også den sidegevinst, at vores trænerteam har mulighed for at se reserverne i kamp. Det kan de ikke, hvis de spiller samtidig med førsteholdet, siger Søren Andersen, der ikke forventer, at det ændrer sig med det stigende antal hverdagskampe på serieplan.

- Det er en tendens, der er kommet for at blive, lyder det fra Søren Andersen.