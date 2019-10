Andreas Larsen ser et spændende potentiale i at være tilbage i Hal 1 efter nogle år i den større Arena. I første omgang handler det om at komme helt på plads for basketklubben. Foto: Simon Ydesen

Direktør er optimist efter flytning

Sport Sjællandske - 23. oktober 2019

Det var selvsagt ikke en tilfreds Team FOG Næstved-direktør Andreas Larsen, der kunne pakke flyttekasserne og rykke fra Arenaen tilbage til Hal 1 i sommerpausen, men det første indtryk af de nye rammer har været positivt. Rom blev ikke bygget på en dag. Det samme er tilfældet om en god baskethjemmebane i Hal 1 i Arena Næstved-komplekset. Her har Team FOG Næstved fået ny base til denne sæson, hvilket har krævet en del arbejde fra Andreas Larsen og den hær af frivillige, der hjælper til omkring hjemmekampene. Team FOG-direktøren er nu nået så langt, at han er begyndt at kigge mod en fremtid, hvor der skal opbygges en bastion af en hjemmebane i Hal 1.

- Mit første indtryk er bestemt positivt. Jeg føler, at folk har taget godt imod de nye rammer. Vi er ikke helt i mål med selve opsætningen endnu. Det er vi først til vores hjemmekamp mod Wolfpack den 14. november, siger Andreas Larsen.

- Til den tid vil vi have vores lysshow sat op, så vi for alvor kan lave den ramme om vores kampafvikling, som vi gerne vil lave, siger Andreas Larsen.

De første par kampe på den nye »gamle« hjemmebane i Hal 1 har i sagens natur slet ikke tiltrukket det samme antal tilskuere, som man gjorde i de glade Arena-dage, men allerede omkring nytår håber Andreas Larsen på at have udsolgt til hjemmekampene. Det vil sige omkring 900 tilskuere.

- Vi har været meget forsigtige omkring markedsføringen af vores hjemmekampe. Vi ønsker ikke, at folk skal gå forgæves, så derfor har vi heller ikke haft fyldt op til de første par kampe. Vi har lige haft brug for at lande, og nu kan vi så begynde at målrette en indsats mod at få fuldt hus til vores hjemmekampe, siger Andreas Larsen.

- Hvis vores plan lykkes, så håber jeg på, at vi senest omkring nytår vil opleve, at vi har udsolgt til vores hjemmekampe, siger Team FOG Næstved-direktøren, der godt er klar over, at ikke alt bare er lutter lagkage i de nye omgivelser.

- Vi har en del normale tilskuere, der ikke kommer til vores kampe for tiden. Nogle fordi de er sure på Arena Næstved over den her løsning, og det er jeg virkelig ked af, fordi det er i højere grad os, de straffer end Arenaen ved at udeblive. Jeg håber meget, at vi kan få dem tilbage igen, siger Andreas Larsen.

Første mulighed er onsdagens hjemmekamp mod Copenhagen Basketball - det tidligere Stevnsgade. Der er kampstart klokken 19.30.