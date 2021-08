Dianalund kommer på en svær opgave tirsdag aften. På billedet fra venstre Andreas Godtfredsen (klubbens nye reserveholdstræner), Emil Hannibal Hansen (nye assistenttræner), Jan Kolding Nordahl (ny cheftræner) og Anders Larsen (ny assistent og reserveholdstræner). Foto: Jesper Werk

Send til din ven. X Artiklen: Dianalund på pokaljagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dianalund på pokaljagt

Sport Sjællandske - 03. august 2021 kl. 05:57 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

Næstved Boldklub, Slagelse B&I, Vordingborg IF og Dianalund IF skal tirsdag aften alle fire spille deres første betydningsfulde kamp efter sommerpausen, når de skal forsøge at kæmpe sig videre til anden runde af Sydbank Pokalen.

For sidstnævnte venter der noget af en mundfuld.

Dianalund IF tager nemlig imod Roskilde KFUM, der i kommende weekend indleder deres sæson i den landsdækkende 3. division, hvor Slagelse B&I vil være én af modstanderne.

På trods af Dianalunds flotte oprykning fra serie 3 til serie 2 i sidste sæson, så skal vestsjællænderne således alligevel kigge fire lag højere op gennem rækkerne for at finde tirsdagens pokalmodstander.

Dianalunds nye cheftræner Jan Kolding Nordahl, der i sidste sæson stod i spidsen for Haslevs serie 2-hold, er derfor heller ikke bleg for at lægge favoritværdigheden over på gæsterne fra domkirkebyen.

- Jeg vil nok sige, det er omkring 30-70 procent vinderchancefordeling i deres favør. Det kan enten blive en blodig kamp, hvor de kører os af banen, eller en kamp hvor de måske har lidt svært ved at finde melodien, imens vi samtidig spiller lidt over evne. Og så kan det blive spændende til sidst, lyder det fra cheftræneren, der fortsætter:

- Vi kan håbe, de kommer, og undervurderer os nu, hvor deres fokus helt sikkert også ligger på turneringen, som starter i weekenden for dem. Det bliver spændende at se, hvordan kampen udvikler sig. Og så er det jo bare en stor dag for klubben, hvor der kommer mange mennesker og kigger på med gang i grillen og musikken, siger Jan Kolding Nordahl.

Mens Dianalund-truppen stort set er intakt siden sidste sæson, så er historien en anden hos tirsdagens pokalmodstander, der i sidste spillerunde af 20/21-sæsonen ganske mirakuløst undgik en nedrykning til danmarksserien, og dermed sikrede sig endnu en sæson som divisionshold.

I sommerpausen har der nemlig været godt gang i spillerudskiftningen, hvor klubben har sagt farvel til otte ansigter. Heriblandt offensivprofilerne Mads Julø og Dino Karjasevic, der er skiftet til henholdsvis Slagelses divisionsrivaler fra FC Roskilde og Næstveds divisionsrivaler fra Hillerød.

KFUM har derfor også været ude og hente seks nye.

Ind er blandt andet kommet hurtige fødder i form af Hellerup-spilleren Josef Moussa samt den tidligere HB Køge-offensiv, Oliver Lassen.

De mange nye relationer på KFUM-mandskabet kan både blive en fordel og ulempe, vurderer Jan Kolding Nordahl.

- De har nok mange spillere, der gerne vil vise, at de skal starte inde i weekenden, så på den måde kan det blive en ulempe. Omvendt kan det sagtens være, det bliver til vores fordel, hvis de ikke rigtig kan finde hinanden. Under alle omstændigheder kommer vi til at spille vores chance, og det er sket før, at små hold har overrasket. Men vi går ydmygt ind til det, og det vigtigste er egentlig bare, at drengene går ud og nyder det, forklarer holdets nye cheftræner.

Dianalund IF har i de seneste to indledende pokalkampe da også leveret små overraskelser og slået højere rangerede hold ud.

Først gik det udover Benløse og senest Såby - to hold der i sidste sæson begge spillede i serie 1. Begge kampe blev på dramatisk vis afgjort efter straffesparkskonkurrencer.

Hvis Dianalunds unge mandskab - med en gennemsnitsalder på cirka 20 år - skal levere endnu en pokaloverraskelse, så bliver en kompakt defensiv og skarpe omstillinger nøglen, vurderer Jan Kolding Nordahl.

- Vi kommer til at stå dybt og spille afventende. Og så har vi nogle hurtige folk i omstillingerne, som skal ramme en god dag, hvis vi skal lykkedes. Lukas Drost har været rigtig målfarlig i serie 3, og Martin Sander har ofte været ham, der har sat ham op. De finder hinanden i søvne. Så det håber jeg også, vi vil se i morgen, siger cheftræneren.

Opgøret mod Roskilde KFUM fløjtes i gang tirsdag kl. 18.

Lørdag 14. august indleder Dianalund IF 21/22-sæsonen i serie 2 på udebane mod Benløse.

Andetsteds klokken 19 tirsdag aften gæster Næstved Boldklub på udebane Holbæk B&I - en klub der må siges at være inde i lidt af en kriseperiode efter deres noget overraskende nedrykning til danmarksserien i den forgangne sæson. Klubben har desuden de to tidligere Næstved-spillere Mikkel Jensen og Jeppe Illum på holdkortet.

Vordingborg IF, der er at finde i sjællandsserien i kommende sæson, får klokken 18.00 besøg af d,anmarksserie-klubben Ishøj IF, der har flere prominente navne på holdet. Eksempelvis den tidligere Næstved- og Superliga-spiller, Ricki Olsen og en anden tidligere Superliga-spiller, Osama Akharraz. Seneste nye navn er den tidligere Brøndby-spiller Daniel Stückler.

Slagelse B&I var af matematiske årsager som den eneste af de fire lokalklubber at finde i bowlen blandt jyske- og fynske hold, da der blev trukket lod til første runde af Sydbank Pokalen. Vestsjællænderne undgik dog en lang rejse til det jyske, og kan derfor i stedet »nøjes« med, at skulle en tur til Fyn, hvor de klokken 18 gæster danmarksserie-holdet, Tarup-Paarup.

For de to serie-klubber Dianalund IF og Vordingborg IF er der lidt ekstra at kæmpe for tirsdag aften. I Sydbank Pokalen er der nemlig 100.000 kroner på spil til den serieklub, der klarer sig længst i pokalturneringen.