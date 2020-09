Abdoulie Njai har været en af de positive tilgange i Næstved, men og medspillerne ska lgerne se, om de kan få omsat chancerne til nogle flere mål. Måske mod HIK fredag aften på hjemmebane... Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Det tager tid at bygge nyt hold op

Sport Sjællandske - 17. september 2020 Af John Ringstrøm

På nogenlunde samme tidspunkt i fjor havde Næstveds daværende 1. divisionshold tabt de to første runder til henholdsvis Skive og Kolding. Eller rettere det var noget tidligere på året, men sæsonmæssigt samme sted med to runder.

Og som alle ved, endte sæsonen med en hulens masse flere nederlag end sejre - 17 mod fem for at være helt nøjagtig - og sydsjællænderne rykkede ned.

Nu er »de grønne« i gang med en ny sæson, og den er startet noget bedre. En sejr og en uafgjort er det blevet til, og der er endnu ikke scoret mod cheftræner Pedro Hipolitos tropper, inden det fredag aften gælder HIK på hjemmebane.

- Det er et nyt og ungt hold, der er sat sammen og vi har ikke haft lang tid til forberedelse. Så jeg er tilfreds med spillernes præstation indtil videre. De arbejder hårdt for det, siger den portugisiske træner, der naturligvis gerne ville have haft seks point på nuværende tidspunkt.

- Vi ville gerne have vundet i AB. Vi skabte nok chancer, men kunne ikke score. Der er stadig mange ting, vi skal arbejde med og forbedre, erkender Hipolito.

Defensivt har træneren - eller Næstved-fans for den sags skyld - ikke haft den store grund til bekymring. Sydsjællænderne er sammen med Nykøbing FC det eneste hold i rækken, der endnu ikke er scoret mod.

Offensivt har det til gengæld knebet. To mål er det blevet til og de kom i premieren mod Hillerød.

- Spillerne ved, hvad der skal til. Vi har to gode angribere i Christoffer Thrane og Ahmed Hassan og derudover blandt andre Godwin og andre, der kan spille fremme. De gør et godt stykke arbejde og jeg er ikke bekymret. Men som sagt er der ting, vi skal blive bedre til, og det er over det hele, siger Pedro Hipolito og sætter lidt flere ord på.

- Vi skal tage nogle bedre beslutninger og være lidt bedre på bolden og i vores kontrol med den. Vi har som sagt skabt chancer nok, men nu skal vi bare få omsat dem, siger cheftræneren.

Han er selv faldet godt til i både klubben og byen. Og han kan også godt mærke, at der er forventninger til ham og holdet.

- Det er godt. Jeg kan godt lide, at folk går op i, hvordan det går os. Men man skal også huske på, at der er sket meget siden januar. Det har ikke været let og der skal bygges noget op igen. Det er et ungt hold, og der er mange spillere fra forskellige nationaliteter med forskellige baggrunde og kulturer, konstaterer portugiseren, der appellerer til, at der udvises tålmodighed med holdet.

- Det tager tid. Vi har også kun to spillere, der er over 24 år, så der skal også støtte til spillerne. De skal bygge en ny selvtillid op, og det tager altså tid. Holdet har ikke eksempelvis ikke vundet på udebane siden august sidste år, siger Pedro Hipolito og hentyder til sejren på 1-0 ude over Nykøbing FC 21. august 2019.

- Vi ved, vi har et ansvar overfor klubben, sponsorer og fans, men spillerne gør altså et godt stykke arbejde. Vi ved også godt, at der ikke er tid til at vente i fodbold, men vi er ved at bygge op, siger Næstveds cheftræner.