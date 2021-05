Vordingborgs målmand Timmi Nielsen med fast greb om bolden og det skal han også have i onsdagens hjemmekamp mod Taastrup FC, hvis det skal blive til point. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Det sportslige har fokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det sportslige har fokus

Sport Sjællandske - 04. maj 2021 kl. 21:34 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Når Vordingborg onsdag aften får besøg af Taastrup FC, er det »hævnens time« for sydsjællænderne.

I den omvendte kamp i efteråret mødte Vordingborg ikke frem på grund af mistanke om corona-virus hos nogle af spillerne i truppen, og det medførte, at Taastrup blev tildelt tre point. Den skrivebordssejr er netop blev stadfæstet i DIFs Appeludvalg.

Men for sydsjællændernes cheftræner Jan Faber handler det ikke om at få hævn eller om, hvad der er sket i fortiden.

- For os handler det om det sportslige. Kampen i efteråret er tabt, og sådan er de. Det skal ikke gå ud over spillerne og dét, vi skal ud og præstere, siger Vordingborg-træneren.

Faber og spillerne får dog svært nok ved at slå et Taastrup-hold, der senest besejrede B1908 med 2-1.

- De her et rigtig fint hold, mens vi er ekstremt presset. Det er i nærheden af et helt hold af 11 spillere, vi har tvivlsomme eller helt ude med skader eller andet, konstaterer Jan Faber og nævner i flæng:

- Mikkel Porsborg har karantæne, Christian Raadmand er kaldt hjem til Tyskland, Mathias Hebo er hofteskadet, Andreas Lissau, Jacob Piilgård, Kristoffer Lohse, Nicolai Andreasen, Mikkel Rasmussen, Oliver Jørgensen, Mathias Drost er syge eller tvivlsomme med skader. Og også Anders Nielsen, der i den seneste kamp i Birkerød (2-2, red.) fik en albue på munden og slog en stifttand ud plus beskadigede sin anden fortand, forklarer Jan Faber.

Netop rutinerede Anders Nielsen kan blive svær at undvære.

- Han spillede godt nok videre i Birkerød efter at have været ude og ligge i 10 minutter, men blødningen kunne ikke standses, og det kan den stadig ikke. Tænderne kan først laves om 14 dage, så vi ved ikke rigtig,hvor han står, siger Vordingborg-træneren.

Det er ikke mindst det pressede forårsprogram med to kampe om ugen og så en ret smal trup, der giver Vordingborg kæmpe udfordringer.

- Vi skal have fokus på opgaven og de spillere, der er til rådighed. Men det er da pivirriterende, at vi skal lave om hele tiden. Det positive er, at vi ikke behøver fortælle nogen, at de er sat af holdet, lyder det med en anelse sarkasme i stemmen hos Faber.

»Gåsetårnets sønner« har dog brug for alle de point, de kan skrabe sammen i de sidste fire kampe af grundspillet, hvis de vil undgå at halte alt for meget bagefter i nedrykningsslutspillet.

- Vi tager en kamp af gangen og tage de point med over, vi kan. Vi skal ud og »trylle« lidt igen, som vi har gjort indtil nu. Jeg synes dog, drengene har kæmpet helt fantastisk og gjort det fint med det, vi har til rådighed. Vi må jo erkende, at vi ikke skal spille som Manchester City og fare frem med otte mand. Det er vi afklaret med. Men det er lidt op af bakke, indrømmer Jan Faber.

Ud over Taastrup FC mangler Vordingborg at møde B1908, Otterup og Greve.