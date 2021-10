Send til din ven. X Artiklen: Det hele spiller for Bonde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det hele spiller for Bonde

Sport Sjællandske - 21. oktober 2021

- Hvis der dufter af kaffe, og man kan høre musik, så kan det ikke gå helt galt..., siger Peter Bonde med et smil.

Han har lige tændt for begge dele i trænerrummet og er klar til en snak om sine første 100 dage i spidsen for Næstved Boldklub. I denne omgang.

I to perioder i 90'erne stod han også i spidsen for »De Grønne«, men der skulle en del overvejelser til, før han sagde ja til en tredje halvleg i 2. divisionsklubben på Rolighedsvej. Selv om den tidligere assisterende landstræner er en impulsiv mand.

- Når jeg skal have et par nye cowboybukser, så tager det mig ikke 10 sekunder, at beslutte mig. Og da jeg blev tilbudt at blive U19-landstræner i Kina, sagde jeg også ja næsten med det samme. Når jeg bliver tændt på et projekt, så er der ikke så langt til en beslutning, siger Peter Bonde.

- Men det er ikke nemt at være træner i sin egen by - og Næstved er lille. Lige nu kan jeg sagtens gå en tur gennem byen, for folk synes, jeg er den bedste træner, der nogensinde har været, men det kan jo også være en anden fortælling. Da jeg var træner her tidligere, blev mine piger drillet i skolen, da vi tabte pokalfinalen og rykkede ned. Så det sidder dybt i familien, og min kone sagde faktisk nej til, at jeg skulle være træner igen, siger han.

Følelser i spil

Det blev dog klubdirektør Peter Nielsen og sportschef Peter Dinesen, der fik de afgørende ord, som fik den tredje Peter med om bord. Det er han glad for - og fru Marianne har også accepteret det.

- Der er tænkt over tingene, der er ansvarlighed om økonomien, og klubben har en spillestil, som svæver over det hele. Og så har vi fantastiske faciliteter. Træningsbanen er fantastisk, banen på stadion er fantastisk, styrkerummet er fantastisk, og vi har også en kunstbane lige uden for døren, siger 63-årige Peter Bonde, der er vokset op i klubben og er noteret for 247 førsteholdskampe som spiller.

- Jeg købte også ind på samhørigheden. Klubhuset herude er jo nærmest mit livsvidne, så jeg er også følelsesmæssigt involveret. Jeg er ikke stolt af perioden med de udenlandske ejere, som man jo også ser andre tilfælde af. Men hele staben nu er fantastisk, det er én klub igen - og der er intet sted, jeg hellere vil være, siger Peter Bonde og roser assistenterne Kenneth Gangsted og Ulrik Balling samt resten af teamet uden for banen - lige fra team manager Steen »Bimme« Jensen til holdledere og behandlere.

De har alle en andel i den øjeblikkelige førsteplads i 2. division efter 12 kampe, der har budt på ni sejre, to uafgjorte og kun ét nederlag indtil videre.

- Vi er meget forskellige, men det har vist sig at fungere. Så jeg synes, det spiller. Hvis vi havde tabt 12 kampe, så havde det nok været noget andet, men jeg tillader mig at nyde momentet, siger Peter Bonde.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville udvikle sig sådan. Og jeg synes jo slet ikke, vi er i mål endnu.

Spillerne hygger sig

Før sit comeback i Næstved var Peter Bonde træner på idrætsefterskolen i Oure, og det har været noget af en omvæltning at vende tilbage til rollen som klubtræner.

- Jeg synes, det er sjovt og spændende, men det er 21 år siden, jeg har været i den turnus. Så det har været hektisk. Jeg troede faktisk, jeg ville få lidt mere tid sammen med fruen, men der går rigtig meget tid med forberedelser, siger Peter Bonde trods god og uundværlig hjælp med både selve træningen og analysearbejdet.

- Der var 11 hold, som jeg overhovedet ikke kendte, da jeg startede. Jeg kendte ikke én spiller. Men heldigvis viste de andre trænere, hvad der rørte sig i rækken, og så kunne jeg koncentrere mig mest om vores egne spillere. Og vi er heldige, at truppen fungerer godt. Når man henter en spiller, så er det jo først og fremmest på baggrund af præstationerne på banen. Men vores største styrke er faktisk omklædningsrummet. Spillerne hygger sig sammen, siger han.

- Hvis man har en øvelse, hvor man skal være to og to, så oplever man i nogle klubber, at en spiller gerne løber 100 meter for at være sammen med kammeraten. Hos os går man sammen med den nærmeste - og det gælder lige fra højeste til laveste i hierarkiet.

Frihed til at turde

Rutinerede kræfter som Jesper Christiansen, Lasse Nielsen og keeper Nicklas Dannevang er med til at sætte stemningen i truppen, men der er brug for alle mand.

- Vi har 26 mand i truppen, og 25 af dem træner i dag. Jeg synes, det er godt træner- arbejde, at vi ikke har nogen skader. Men vi har også skånet folk undervejs. Næsten alle i truppen har været på banen i sæsonen. Og det er et bevist valg, at vi hellere vil bruge en frisk mand end spille med en, der er skadet. På den måde føler nummer 20 eller 25 i truppen også, at der er mulighed for at være med, siger Peter Bonde, inden han sætter kurs mod onsdagens træning.

- Vi har dygtige og talentfulde spillere, men nogle af dem har ikke haft så mange positive oplevelser. Det er tydeligt at mærke. Mange har været steder, hvor de har fået en masse at vide om, hvad de IKKE måtte. Det opererer vi ikke med her, siger Peter Bonde.

- En god aflevering kan også være risikabel, og hvis man er bange for at lave fejl, så bliver man begrænset af det. Mine spillere får ikke at vide, at der er en bestemt type afleveringer, de ikke må lave, men jeg påpeger det, hvis de holder op med at prøve. Jo mere man deler ansvar ud, jo mere ejerskab får folk, og jo bedre må resultatet blive.

Håber på fin afslutning

Resultaterne i de første 100 dage er absolut godkendt af den rutinerede træner, og han er også positiv, når han bliver bedt om at se 100 dage frem.

- Så skal vi til at starte op igen efter en tiltrængt vinterpause. Vi har sluttet fint af i efteråret og ligger godt til i rækken - og helst nummer et, siger Peter Bonde.

- Det bliver vores første lange sæsonstart, vi har nogle træningskampe, som allerede er på plads, vi skal på træningslejr, og så sker der jo nok noget på spillerfronten. Der er jo altid nogen, der mener, de bliver brugt forkert, for lidt eller for meget, siger han.

Inden vinterpausen resterer der dog stadig fem kampe frem til 21. november, og næste opgave er lørdag eftermiddag på udebane mod bundproppen Middelfart.