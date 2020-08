Lasse Nielsen er tilbage i Næstved, hvor han spillede sine første seniorkampe for efterhånden en del år siden. Han forlod Næstved i 2011, men nu er han altså hjemme igen. Foto: Simon Ydesen

Send til din ven. X Artiklen: Det grønne hjerte sejrede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det grønne hjerte sejrede

Sport Sjællandske - 09. august 2020 kl. 20:50 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været mange Næstved-fans' våde drøm at se Lasse Nielsen tilbage i den grønne trøje, men da Nielsen for få uger siden var en af nøglepersonerne i Lyngbys forlængelse af superliga-tilværelsen lod det til, at det var oplagt for Lasse Nielsen at lede efter en klub på en højere hylde end 2. division.

Nu har Lasse Nielsen imidlertid et stort grønt hjerte, og det fortalte ham, at det var tid til at slutte ringen og vende hjem til Næstved, hvor han slog sit navn fast i seniorfodboldens verden.

Det er efterhånden ni år siden, at Lasse Nielsen forlod klubben til fordel for arvefjenden FC Vestsjælland, men nu er han tilbage i Næstved.

- Jeg har hele tiden håbet på, at timingen var rigtig, og jeg kunne komme tilbage til Næstved. Fodbold er en forunderlig verden, hvor det kan gå i alle mulige retninger, så jeg er meget glad for, at det passede nu, så jeg kan komme tilbage og slutte ringen, siger Lasse Nielsen, der finder en kæmpe motivation i den store udfordring, der venter ham og holdkammeraterne. En udfordring, hvor Lasse Nielsen meget vel kan komme til at spille en hovedrolle.

- Jeg har prøvet mange ting, men det her er nok en af de største udfordringer, jeg har fået, og det er noget, der tænder mig helt vildt. Jeg kunne i al beskedenhed godt have fortsat på højeste plan, men jeg ser det her som en fantastisk fed udfordring, og så har det også fyldt meget, at det hele passede godt i forhold til familie og meget af det udenfor banen, siger Lasse Nielsen.

Den rødblonde kriger kommer ikke hjem til Næstved for at vride de sidste lønkroner ud af en lang og flot karriere. Tværtimod. Det er en mand med en mission.

- Det er nu, hvor jeg stadig har en masse at byde på, at det er relevant at vende hjem til Næstved. Jeg har stadig en masse at bidrage med på banen, så derfor passer det fint, at jeg kan hjælpe klubben til at tage skridt i den rigtige retning. Jeg har et grønt hjerte, og det håber som så mange andre på, at vi kommer til at gøre det godt, siger Lasse Nielsen.

- Det betyder også meget at kunne give noget tilbage. Det var også en stor del af min rolle i Lyngby at skulle hjælpe de unge. Det samme håber jeg på at kunne gøre her. I første omgang handler det dog om, at jeg skal præstere på banen, så bliver det også mere troværdigt det jeg står og råber, siger Lasse Nielsen.

Forsvarsspilleren er ikke i tvivl om, at Næstved skal være med i den sjove ende af tabellen, selvom han gerne lige vil møde sine nye holdkammerater, når der er træningsstart mandag eftermiddag klokken 15.00.

- Det er lidt tidligt at sige noget om ambitionsniveauet, inden jeg har trænet med holdet, men der er ingen tvivl om, at jeg kommer hjem til Næstved for at spille med på et tophold. Vi skal simpelthen være i stand til at spille med i toppen af rækken, siger Lasse Nielsen.

For sportschef Peter Dinesen er kontrakten med Lasse Nielsen kronen på et foreløbigt værk.

- Det er da en ønskespiller for hele klubben at få hjem. Vi har snakket med Lasse i lang tid, og nu er det heldigvis blevet en realitet, siger Peter Dinesen.

Sportschefen er helt på det rene med, at Lasse Nielsen ikke kun kommer til at have kæmpe betydning på banen. Der bliver også en signalværdi i forhold til omgivelserne.

- Der er stadig stor intern tro på projektet, men for at projektet skal være troværdigt, så skal vi have den her slags spillere ind, der kommer med noget tyngde, rutine og kvalitet. Han kommer med en stor professionalisme og nogle store lederegenskaber, siger Peter Dinesen.

Netop den slags lederegenskaber kommer til at spille en vigtig rolle i Næstveds genrejsning.

- Det giver mig da helt sikkert en god fornemmelse i maven, at vi nu har nogle ledertyper som Lasse og Jesper Christiansen, der kan være med til at sætte en standard på banen og tonen i omklædningsrummet, siger Peter Dinesen.

Der har været tale om en længere dialog, og undervejs er der flere gange, hvor Peter Dinesen har tvivlet på, om det ville være muligt at få fat på Lasse Nielsens underskrift.

- Jeg har snakket med Lasse i lang tid. Jeg har altid håbet på det, men det er måske ikke altid, at jeg har troet på det. Heldigvis har hans grønne hjerte sejret, for Lasse havde tilbud både fra udlandet og højere rangeret danske klubber, hvor han kunne have tjent langt mere, end han kommer til at gøre her. Det er bestemt ikke fordi, han har manglet tilbud, siger Peter Dinesen.