Næstved-spillerne skal træne for sig selv i disse dage og ikke på klubbens anlæg. Det understreger Næstved Boldklubs direktør Peter Nielsen på det kraftigste. Her er det Alexander Schmitt (t.v.) og Ivan Franjic, der er i aktion mod Nykøbing FC for tomme tribuner på stadion i Næstved i den foreløbig sidste 1. divisionskamp. Foto: Rasmus Terkelsen Foto: Rasmus/TERKELSEN-MEDIER.DK

Der må ikke trænes fodbold på anlæg

Sport Sjællandske - 19. marts 2020 kl. 15:32 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstveds 1. divisionsspillere skal ikke træne fodbold sammen i mindre grupper.

Det er den meget korte men samtidig klare besked fra direktør Peter Nielsen i kølvandet på, at klubbens tre serbiske spillere var blevet set træne sammen på klubbens træningsanlæg på Rolighedsvej, hvilket Sjællandske berettede om.

- Det må de slet ikke. For det første er det kommunalt anlæg, og det er lukket ned, så de må slet ikke være der, og for det andet skal de følge deres træningsprogram, der byder på individuel træning for at minimere smitterisikoen, siger Peter Nielsen.

- Det er vigtigt, at vores spillere går forrest med et godt eksempel, så vi kan ikke acceptere det her. Der skal ganske enkelt ikke være tvivl om, at vi følger de retningslinjer, der er udstukket, og det har spillerne fået indskærpet igen, siger Peter Nielsen.

Det er ikke alle Næstveds spillere, der stadig opholder sig i Danmark. Nogle af klubbens tyske spillere er rejst hjem til Tyskland for at være sammen med deres familier, og dem er Peter Nielsen i løbende kontakt med for at holde sig orienteret om deres situation syd for grænsen.

Deres ophold i hjemlandet kan være forbundet med potentiel karantæne, når de på et tidspunkt vender tilbage til Næstved.

- Det kan godt være, at de ryger i karantæne til den tid, men det må vi så bare tage, når det bliver aktuelt. Det er ikke så vigtigt lige nu. Det vigtigste er, at vi alle bidrager til, at den her situation kan kontrolleres af myndighederne, og i Næstved Boldklub er vi bevidste om vores ansvar. Det er også derfor, at jeg er ked af, at de tre spillere ikke havde fanget budskabet i første omgang, siger Peter Nielsen.

Han understreger, at Næstveds spillere følger de retningslinjer, der er sendt ud af DBU i forhold til at lade være med at træne sammen.

- Vi respekterer de her retningslinjer, og vi opfordrer også alle vores ungdomsspillere til at overholde dem. Der er noget langt vigtigere på spil end fodbold her, siger Peter Nielsen, der igen fastslår, at træningsanlægget er lukket ned og derfor forbudt land for alle og enhver.

Indtil videre skal Næstveds spillere forblive for sig selv og træne individuelt frem til på søndag, hvor der skal drøftes, hvad man fremadrettet gør.