Der krydses fingre i Slagelse

Sport Sjællandske - 07. april 2020 Af Simon Ydesen

Det er først og fremmest i Slagelse, der er grund til panderynker oven på den seneste melding fra statsminister Mette Frederiksen.

Ikke nok med at 2. divisionsklubben lige nu kæmper med de økonomiske konsekvenser af corona-krisen, så skal man atter til at bide negle i forhold til risikoen for at rykke ned uden at kunne gøre hverken fra eller til.

Sagen er den, at man i 2. division har en udfordring, fordi man mangler 16 runder for at afvikle turneringen som planlagt. I 1. division mangler man 13 runder af turneringen. Mens der stadig er ret gode chancer for at afvikle 1. divisionsprogrammet, så betyder mandagens nye melding, at det kan blive en kamp med tiden for særligt 2. divisionsklubberne.

Faktisk ser det ikke længere ud til at være realistisk at afvikle alle 16 runder.

- Jeg er da bekymret for den del. Det er bekymrende, at statsministerens melding betyder, at et par af scenarierne er skudt ned nu, siger Slagelses sportschef Søren Andersen, der har svært ved at se en turnering, der genoptages før slutningen af maj/starten af juni.

- Nu håber jeg bare, at vi i det mindste får mulighed for at spille 11 kampe i foråret, og så tror jeg på, at vi kan finde en fair afviklingsmodel, siger Søren Andersen.

Slagelse-sportschefen bringer selv et forslag på banen i forbindelse med en alternativ turneringsafvikling, der er fair for alle hold.

- I min optik vil det mest retfærdige være, at man går tilbage og tager stillingen efter de første 11 kampe, og så bruger man den til at inddele op og nedrykningsspillet efter. Hvis man bruger den nuværende stilling, så er det skævt fordelt. Vi har eksempelvis mødt FC Helsingør to gange, og det har nogle af vores direkte konkurrenter ikke, siger Søren Andersen.

I sidste ende håber han dog først og fremmest på, at man i det hele taget får lov til at spille en eller anden for turnering til ende.

- Det vil være et skrækscenarie for os, hvis vi ikke får lov til at komme i kamp og bare rykker ned. Umiddelbart er vi også en af de klubber, der gerne spiller ind i juli måned. Vi har snakket med vores spillere, og der er bred opbakning til at spille i juli fra vores side, siger Søren Andersen.

Slagelse B&Is formand Michael Birkedal var i tirsdagens udgave af Sjællandske ude med en klar opfordring til lokalpolitikerne i Slagelse Kommune om at hjælpe klubben med en økonomisk håndsrækning for at sikre elitefodboldens fremtid i Slagelse.

I kølvandet på corona-pandemien har Slagelse B&I som minimum tabt en halv million kroner, og det truer elitefodboldens fremtid i den vestsjællandske købstad.

Spørgsmålet er, om der er politisk opbakning til et sådan tiltag?

- SBI fylder meget i min verden. Det er en stor klub og et fyrtårn i vores kommune, så vi skal helt sikkert have en dialog om at prøve at hjælpe klubben på en eller anden måde, siger Jørgen Andersen (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune.

- Vi skal have set på de forskellige muligheder. Der er jo allerede en del hjælpepakker på bordet, men hvis ikke SBI går ind under de forskellige kategorier, så må vi se, hvad der ellers er af muligheder, siger Jørgen Andersen.

I byrådssalens anden lejr er der også opbakning til en håndsrækning til Slagelse B&I. Her er tidligere borgmester Stén Knuth varm fortaler for at finde en måde at hjælpe Slagelse B&I.

- Generelt skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores idræts og kulturliv i disse tider, så vi også har noget at vende tilbage til, når denne corona-situation er forbi, siger Stén Knuth (V)

Han roser i samme åndedrag det arbejde, der er blevet lagt for dagen i Slagelse B&I i de seneste år, og hvis det på nogen måde er muligt ser han gerne, at man fra kommunal side kan bakke op om det videre arbejde.

- SBI er en klub, som vi har arbejdet tæt sammen med på flere fronter. Helt tilbage fra FCV-tiden, og jeg må sige, at de har været ude på en rigtig fornuftig rejse de seneste år, så hvis vi kan, så skal vi også støtte klubben i disse corona-tider, siger Stén Knuth.

Venstremanden fremhæver selv et eksempel fra Herning Kommune, hvor man netop har besluttet at støtte fire eliteidrætsklubber med ekstraordinære sponsorater til en samlet værdi af næsten to millioner kroner.

- Man kan lade sig inspirere af det tiltag, som man har lavet i Herning. Jeg er villig til at gå meget langt for at hjælpe kulturen og en klub som SBI i denne situation. Det skal naturligvis ske i henhold til de rammer og regler, der er på området, men det her er en ekstraordinær situation, så det kræver, at vi bruger skattekroner for at bevare de nuværende tilbud til kommunens borgere. Det skal ikke lyde forkert, men i den nuværende situation har jeg ingen kvaler med at gå ind og støtte ekstraordinært, siger Stén Knuth.