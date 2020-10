Bertram Stenkløv (th) var på pletten for Haslev mod Gørslev, men det hjalp kun lidt. Her er han i duel i et ældre opgør mod Ringsted. Foto: Kasper Nørgaard

Der er lys i øjnene og for enden af tunnelen

Af Simon Ydesen Haslev måtte se sig besejret med 2-1 hjemme af Gørslev, men nederlaget til trods var der positive tendenser at spore i indsatsen for Haslev-træner Lennart Olsen. Indsatsen mod Gørslev var markant bedre end den forrige mod Ringsted i en kamp, som man tabte 1-7.

- Vi er løbet ind i nogle bump på vejen efter en god først måned. Jeg hæfter mig dog ved, at der var lys i øjnene hos spillerne til denne kamp. De havde lyst til at spille fodbold og leverede en god indsats. Der er stadig ting, der skal forbedres, men det var klart bedre denne gang, siger Lennart Olsen.

Han havde i ugen op til kampen brugt meget tid på samtaler med spillertruppen for at blive klogere på, hvorfor bunden røg ud af flasken mod Ringsted.

- Vi har fået vendt nogle ting, og jeg fornemmer heldigvis, at den tid vi har brugt på at snakke tingene igennem har været godt givet ud, siger Lennart Olsen.

Da Haslev kom bagud med 0-2 i det 37. minut, kunne man frygte, at holdet atter ville kollapse, som man så mod Ringsted, men i stedet blev der fightet flot for sagen i resten af kampen.

- Vi kom godt ud til anden halvleg, og spillerne viste god karakterstyrke. Det er jeg meget tilfreds med. Når det er sagt, så er der helt klart ting, som vi skal have forbedret rent spillemæssigt, men det må vi tage hen ad vejen, for i første omgang har det handlet om, at jeg skulle finde ud af, hvorfor vi kan have et så godt topniveau og så skræmmende lavt et bundniveau, siger Lennart Olsen, der Bertram Stenkløv reducere midtvejs i anden halvleg.