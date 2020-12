Felix Burestedt var en af hovedpersonerne i Team Skælskørs hjemmekamp mod Værløse torsdag aften - helt uden at være til stede. Den svenske herresingle meldte nemlig afbud på grund af sygdom, og det satte gang i en lavine af udfordringer for vestsjællænderne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Den mest dramatiske kamp blev slet ikke spillet

04. december 2020

2. herresingle var både den længste og mest dramatiske, da Team Skælskør torsdag aften tabte 4-5 til Værløse i Badmintonligaen. Og kampen blev ikke engang spillet.

Skælskørs svensker Felix Burestedt meldte afbud allerede onsdag, men vestsjællændernes elektroniske ændring af holdopstillingen var ikke registreret i Badminton Danmarks system inden deadline torsdag klokken 16.

Derfor vandt Værløse herresinglen uden kamp - selv og Skælskørs tyske reserve Fabian Roth havde taget turen til Danmark og var klar til at gå på banen.

- Onsdag morgen meddelte Felix Burestedt, at han havde kriller i halsen efter at have været hjemme i Sverige. Han havde taget en coronatest tirsdag, men ville først få svar efter 48 timer. Så vi fik arrangeret en hurtig-test, og den var heldigvis negativ, for ellers havde vores damesingle Irina Amalie Andersen heller ikke måtte spille. De er kærester og bor sammen, siger Skælskørs sportschef Steen Schleicher Pedersen.

På det tidspunkt havde sportschefen allerede kontaktet hollandske Imke van der Aar og Fabian Roth for at sikre sig, at de var klar til at afløse kæresteparret.

- Jeg aflyste Imke, men Felix var jo stadig syg - og han fik det værre i løbet af onsdagen. Så vi blev enige om, at Fabian skulle spille, siger Steen Schleicher Pedersen.

Og så begyndte udfordringerne for alvor.

Tyskeren skulle nemlig have en negativ coronatest for at få lov at rejse ind i Danmark.

- Den kunne han få lavet i lufthavnen i Frankurt eller i Hamburg. Så han tog toget til Hamburg, ville overnatte der og rejse videre torsdag. Det var fint, siger Steen Schleicher Pedersen.

Med aftalen med Fabian Roth på plads ændrede den tidligere landstræner sin holdopstilling i Badminton Danmarks system sent onsdag aften.

- Det trykkede i hvert fald »gem«, siger Steen Schleicher Pedersen, der i forvejen var utryg ved sytemet.

- Der har tidligere været fejl. I sidste sæson optrådte Iben Bergstein for eksempel pludselig i alle tre kategorier til en holdkamp, siger han.

Efter at have været omhyggelig med ændringen, havde han omsider fået styr på holdet til torsdagens kamp. Fabian Roth skulle bare lige nå frem.

Desværre viste det sig, at der var sket en fejl med den coronatest, tyskeren tog onsdag, men han fik taget en ny torsdag morgen.

- Han ville få svar inden for to timer, så vi aftalte, at han skulle hoppe på toget mod Flensburg, siger Steen Schleicher Pedersen, der var lettet, da reserven langt om længe kunne meddele, at han havde krydset grænsen.

Da Fabian Roth stod af toget i Slagelse torsdag eftermiddag, troede han stadig, at han skulle spille en vigtig kamp for sin danske klub få timer senere. Men sådan blev det altså ikke.

- Da holdopstillingerne blev offentliggjort klokken 16 sad vi og kiggede på dem. Jeg var kun interesseret i Værløses hold, men pludselig opdagede Selena Piek, at Felix stadig stod på vores hold, siger Steen Schleicher Pedersen.

Så fik han travlt, og allerede klokken 16.03 var han i kontakt med Badminton Danmark for at gøre opmærksom på fejlen.

- Man kunne kun se, at der var sket en ændring klokken 23.26. Men der er ingen historik i programmet, så man kan ikke gå tilbage og se, hvad der er gået galt, siger Steen Schleicher Pedersen.

Holdturneringsudvalget i forbundet accepterede dog, at Fabian Roth alligevel kunne spille, hvis Værløse sagde god for det.

- Så de lagde aben over til Værløse. De tænkte længe over det, men sagde nej, og det synes jeg er rigtigt. Det havde jeg også selv gjort, siger Steen Schleicher Pedersen, der altså ikke bebrejder modstanderne noget.

- Men vi er nødt til at ændre systemet og gøre det bedre, så man får en sms eller mail som bekræftelse. Jeg synes, jeg er omhyggelig og opmærksom, men jeg har jo ingen kvitteringer for mine ændringer, siger han.