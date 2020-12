VK Vestsjællands mænd tog en flot skalp over ligaens førerhold Middelfart. Her er Brandon Greenway (t.v.) og Patrick Dufreche (2) i aktion mod ASV Elite fra Aarhus. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Den helt rigtige forjulegave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den helt rigtige forjulegave

Sport Sjællandske - 13. december 2020 kl. 17:07 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen

Efter et nederlag torsdag på 0-3 ude til volleyligaens mest suveræne hold, Gentofte, tog VK Vestsjællands mænd søndag en form for stærk revanche ved at vinde 3-1 hjemme over ligaens øjeblikkelige førerhold Middelfart.

Årsagen til, at Gentofte ikke fører ligaen, er, at de har spillet færre kampe. Men mon ikke nordkøbenhavnerne snart erobrer førstepladsen, da de når at spille to kampe mere inden jul.

Det gør vestsjællænderne ikke. Søndagens kamp var den sidste på denne side af nytår og med de tre point indtager de en imponerende tredjeplads, som de ikke kan fravristes.

- Vi er fantastisk glade for vores første halvdel af sæsonen. Sejren over Middelfart gør, at de i hvert fald ikke slipper fra os. På den anden side af nytår kan vi have lov at drømme om at slutte grundspillet på andenpladsen, men det kan også hurtigt gå den anden vej. Så tæt er rækken, mener VKVs cheftræner Rolf Meegdes.

Det var vestsjællændernes anden sejr af to mulige over fynboerne, som ikke fik mange ben til jorden i Korsørhallen søndag.

Hjemmeholdet lagde ud med at vinde hele 25-13 i første sæt, mens det blev lidt mere tæt i andet sæt.

- I andet sæt var vi bagud med fire point undervejs (14-18, red.), men vi fik vendt det og kom tilbage i slutningen af 20'erne, forklarer Rolf Meegdes.

Faktisk var gæsterne også foran 21-18 og havde sætbold ved 24-23, men værterne holdt stand, tog de tre næste bolde i træk og vandt sættet.

- Vi ved i år, at vi kan vinde over halvdelen af vores bolde, når de server på os. Så uanset, om de server sætbold eller ej, har vi stadig fine muligheder for at vinde, konstaterer Meegdes.

De fleste point gik dog Middelfarts vej i tredje sæt, som gæsterne vandt 25-19.

- Selvfølgelig spillede Middelfart også godt, men der var mange mærkværdige point, der ikke gik vores vej. De vandt de fleste af de marginalbolde, konstaterer Rolf Meegdes.

Det rystede dog ikke træneren og holdet, der sikrede sig et meget tæt fjerde sæt og dermed også kampen.

- Vi fulgtes ad hele vejen, men vi tog det. Generelt spillede vi fantastisk angrebsspil og vandt på det meste af det, vi foretog os. Vi tog mange gode og kloge beslutninger og lavede ikke så mange fejl, som vi tidligere har haft en tendens til, erkender VKV-træneren.

Han så blandt andre Jacob Bech spille en rigtig god kamp som hæver, mens Kalle Madsen og Brandon Greenway tegnede sig for tilsammen cirka 40 point i angrebet.

- Men alle gjorde det fint, pointerer Meegdes, der allerede er begyndt at glæde sig til et sammenpresset forårsprogram.

- Det er endnu ikke helt på plads. Men vi kommer tidligst til at starte 11. januar. Der er også puttet et par marts-kampe ind i januar for at tage højde for coronaen, konstaterer cheftræneren.

VK Vestsjællands ligakvinder fik ikke spillet mod Brøndby, der havde en syg spiller i truppen og meldte afbud.