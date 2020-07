Frederik Christensen er tilbage i Slagelse efter et år hos Frem. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Den fortabte søn vender hjem

Sport Sjællandske - 26. juli 2020 Af Simon Ydesen

Frederik Christensen vender hjem til Slagelse efter et år i Frem, og det er med store forventninger og forhåbninger, at angriberen vender hjem til sin barndomsklub.

- Det er en sindssygt vigtig sæson, som man går ind til, fordi der er den nye struktur, og her vil jeg gerne hjælpe Slagelse til at slutte så højt, som muligt. Derfor føler jeg også, at jeg skylder klubben at komme hjem og hjælpe til, når det nu er blevet muligt, siger Frederik Christensen.

Der er flere gode grunde til, at angriberen nu vender målnæsen hjem mod Slagelse.

- Som jeg også har nævnt før, så er Slagelse min klub, og jeg har store følelser for klubben. Samtidig har klubben givet mig et flot tilbud, der gør, at det kan hænge sammen med den ekstra transporttid, der vil være for mig ved at skulle til Slagelse, og så er jeg bare glad for at kunne komme hjem til en klub, der er inde i en positiv udvikling. Den udvikling vil jeg gerne være med til at bidrage til, siger Frederik Christensen.

På rygteplan er Slagelse sat i forbindelse med flere spillere, der har erfaring fra 1. division og spillere, der er topspillere i 2. division. Derfor er det også med stor optimisme, at Frederik Christensen vender hjem.

- Det er klart, at det også har spillet ind, at Slagelse kommer med en meget ambitiøs plan. Det har helt sikkert været et ekstra plus oven i alt det andet, siger Frederik Christensen.

Efter et år i Frem er det også en anderledes erfaren spiller, der kommer tilbage.

- Jeg har lært meget af at være i Frem. I foråret har jeg spillet venstre kant. Det er ikke min bedste position, men jeg har lært meget af det. Når det er sagt, så ser jeg mig selv bedst som angriber, og det får jeg mulighed for at spille i Slagelse, siger Frederik Christensen.

Sportschef Søren Andersen er jublende lykkelig over, at han nu kan byde den fortabte søn velkommen tilbage i klubben.

- Vi vil jo fortsat gerne prioritere vores egne spillere, og Frede er en af vores egne. Det er derfor en stor ting, at han nu vender tilbage til klubben. Jeg er sikker på, at vi med ham får den type angriber, som vi manglede i sidste sæson til at supplere en mand som Christoffer Thrane, siger Søren Andersen.

- Vores måde at spille fodbold på den sidste tredjedel af banen betyder, at vi har brug for en angriber som Frederik, der er stærk til at holde fast i bolden i pressede situationer. Derfor ser jeg ham som en klar offensiv forstærkning, siger Søren Andersen.

Slagelse har første træning i den nye sæson mandag, og her forventes det, at man præsenterer ikke bare nye ansigter men også mere om de fremtidige planer for klubben.