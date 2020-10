Den første »finale« blev vundet

- Det er en dejlig følelse. Det her var vores første alvorlige finale. Vi havde snakket om, at det statistisk ville blive svært at slå dem fire gange på et efterår, men nu har vi vundet tre. Vi er lidt ærgerlige over, at vi ikke kan tage point med over fra 1. division, men derfor er det fint at vinde derovre, siger Herlufsholm-træner Thomas Rune.