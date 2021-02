Team FOG Næstveds Philip Hertz er atter klar til at trække i landsholdstrøjen. Denne gang står der en EM-plads på spil, når der skal spilles to kvalkampe mod Litauen og Belgien. Foto: Hans Jørgen Johansen

Den danske David skal besejre Goliat

Sport Sjællandske - 19. februar 2021 kl. 20:33 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Historien om Davids kamp mod Goliat er også på mange måder historien om sport, når den er bedst. Sensationsmomentet kan nogle gange gøre klicheen om, at så længe bolden er rund, er alt muligt, til mere end tomme ord.

Da det danske basketlandshold i slutningen af november stod overfor to ekstremt svære EM-kvalifikationskampe mod Litauen og Tjekkiet, brugte Team FOG Næstveds kaptajn Philip Hertz flittigt brug af klicheerne. Han troede på, at det danske landshold kunne levere en sensation ved at vinde over stormagten Litauen.

Ikke alene gjorde Danmark det. Man besejrede også Tjekkiet to dage senere, hvilket betyder, at Danmark helt sensationelt og meget overraskende står med muligheden for at kvalificere sig til EM i basketball.

Det bliver tilfældet, hvis man på mandag kan besejre Litauen igen, men inden da skal man lørdag spille mod Belgien i en kamp, hvor en dansk sejr kan vise sig at være nok til at booke en EM-billet. Det vil dog kræve en dansk sejr på mere end 14 point.

- Vi går ud for at vinde den kamp. Umiddelbart tænker vi ikke så meget på, at kampen mod Litauen alene kan sende os til EM, siger Philip Hertz, der nyder udsigten til at skulle spille potentielt historiske landskampe.

- Det er altid noget helt særligt at skulle spille landskampe. Det er ikke som hjemme i klubben. Det er en helt anden fornemmelse, så jeg glæder mig meget til de her kampe, siger Team FOG Næstved-kaptajnen.

Det danske hold er slemt handicappet til de to afgørende EM-kvalifikationskampe. Ikke alene er Shavon Shields fraværende som i de seneste kampe, da han er optaget af kampe for sin klub Milano. Samme problematik er Gabriel Iffe Lundberg løbet ind i efter sit opsigtsvækkende skifte til CSKA Moskva for få dage siden. De to danske profilers klubber er begge med i Europas stærkeste klubturnering Euro League, og da det er en privat turnering, harmonerer terminerne ikke nødvendigvis med det europæiske basketforbunds landskampsdatoer.

Derfor har hverken Shields eller Lundberg fået fri fra klubtjeneste. Derudover røg en anden dansk profil Darko Jukic fra Bakken Bears også ud af ligningen, da han tidligere på ugen brækkede en hånd under en træning. Det er samlet set en kæmpe svækkelse af det danske hold, men Philip Hertz er ikke klar til at kaste håndklædet i ringen på den baggrund.

- Det er et stort tab, at vi ikke har Iffe med, men så må der bare være andre, der stepper op og tager ansvar. Vi har været vant til at mangle en profil eller to i de foregående kampe, og her er der andre, der har taget ansvar, så det satser jeg også på, at vi kan gøre denne gang, siger Philip Hertz.

Ingen respekt

Han er ikke bekymret eller benovet over at skulle møde et land som Litauen, der plejer at kæmpe med om OL-medaljer.

- Det er alle sammen spillere, vi har mødt før, men det er jo også et hold, som vi har besejret før, så det må vi bare prøve at gøre igen, siger Philip Hertz.

Han er også helt afklaret med, at det vil kræve en præstation ud over det sædvanlige, hvis lilleputten Danmark skal besejre de basketmæssige kæmper fra Belgien og Litauen.

- Det kommer til at handle om, at vi tør tage de åbne skud. Hvis vi får en god chance, så skal vi ikke tøve med at tage den, og så rent defensivt skal vi være klar på at gå til den, for meget kommer til at handle om vores forsvar, siger Philip Hertz, der har selskab på det danske landshold og klubkammeraten Frederik Hougaard Nielsen og den tidligere Team FOG-spiller Mathias Bak Christensen, der stammer fra Næstved. Særligt Mathias Bak Christensen imponerede, da Danmark tilbage i november besejrede Litauen. Her leverde Mathias Bak Christensen sit livs præstation.

Danmark møder Belgien lørdag, mens Litauen venter mandag.