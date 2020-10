Se billedserie Frederikke Brenøe (billedet) var en enmandshær hos Næstved Herlufsholm, ligesom Christa La Cour Kristensen var det for Holbæk Jernløse i 1.halvleg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Deling i intenst topopgør

18. oktober 2020 Af John Ringstrøm

På en straffescoring i sidste sekund af Frederikke Brenøe fik Næstved Herlufsholms 3. divisionskvinder hevet et point hjem i hjemmekampen mod Holbæk Jernløse.

Det betød, at de to mandskaber spillede 20-20 i et medrivende opgør, der nok var mere spændende og intenst, end det var velspillet.

Værterne sad på det meste i den første halve time, hvor gæsterne havde meget svært ved at bryde igennem forsvaret. Det var stort set kun Christa La Cour Kristensen, der formåede at passere Luna Froholt i Næstved Herlufsholms mål. Hun scorede Holbæks fem første mål af de bare syv, der blev sat ind i 1. halvleg.

- Vi har styr på Christa, selv om hun laver fem mål. Vi skal egentlig lukke kampen i 1. halvleg, men vi mangler lige det sidste, siger sydsjællændernes træner Thomas Madsen.

Han havde til gengæld Frederikke Brenøe, der var værternes store profil, og rundt om sig havde Brenøe blandt andre Katrine Mortensen, der fra venstrefløjen havde nemt ved at skyde forbi gæsternes keeper Charlotte Kjærside.

Frederikke Brenøe bragte også værterne på 12-7 lige efter pausen på et straffekast, men så gik hun og hjemmeholdet fuldstændig i stå.

Holbæk Jernløse fik taget fat i forsvaret, hvor Bibi Wad kom ind og var med til at stabilsere, samtidig med, at der pludselig var andre end La Cour, der kunne i angrebet.

På små otte minutter havde gæsterne udlignet til 12-12 og med Sara Altings scoring til 13-14 kom Holbæk Jernløse foran for første gang i kampen.

Lige efter præsterede Kjærside endda en flot dobbeltredning i målet på forsøg af Mette Steinmetz og Sara Skytt, og så var momentum hoppet over på udeholdets side.

Nordvestsjællænderne fandt også pludselig store huller i værternes forsvar, hvor Luna Froholt blev overladt til sig selv i målet.

Det blev 19-16 til gæsterne, som mere og mere lignede en vinder med cirka 10 minutter igen. Det lykkedes dog Sara Skytt at få et straffekast, som Brenøe reducerede på til 17-19 og kort efter scorede Skytt selv til 18-19 på en kontra.

- Det straffekast er der ingen dommere fra serie 1 til 1. division, der ville kunne se. Men de her to kunne, og de giver os også en udvisning. Det bliver lidt forkrampet og vi er opppe at køre. Vi er ikke koldblodige nok, erkender Thomas Emanuel.

Rutinerede Eva Roer Nielsen sendte dog gæsterne på yderligere sejrskurs med scoring hen over armene på Froholt til 18-20 og med et lidt hårdt dømt rødt kort lige efter til værternes Mathilde Brenøe for ubevidst at ramme en liggende Roer i hovedet, lignede det igen en udesejr.

På god fight fik Emilie Straarup reduceret til 19-20 og kort efter reddede Froholt et forsøg fra Holbæks Kristina Søgaard Jensen.

I sidste sekund fik Frederikke Brenøe fra fløjen så et straffekast, som hun selv satte iskoldt ind bag Charlotte Kjærside.

- Vi skal være tilfreds med uafgjort efter at have været nede med tre. Sidste år havde vi tabt sådan en kamp, men bundniveauet er hævet. Alligevel er man lidt skuffet efter vores gode 1. halvleg, mener NHH-træner Madsen, der savnede en Amalie Kold, der har brækket en håndrodsknogle.

- Vi mangler bagspillere. Alt går gennem Frederikke Brenøe og hun gør det fantastisk. Hun viser overskud, sagde Thomas Madsen, mens kollega og navnebror på den anden bænk var mere irriteret.

- Vi er foran 19-16 og kan køre den hjem. Jeg mener også, der er overtrådt på det sidste straffekast. Spillemæssigt overtrumfer vi dem også i 2. halvleg. Alle går ind og gør en god figur, mener Thomas Emanuel.