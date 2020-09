Defensiven imponrede mens offensiven skuffede

Det er tydeligt, at Næstved endnu ikke har et holdbart og fasttømret spilkoncept, så skal der ske noget offensivt, så skal det være en tilfældighed eller en dødbold, der skal gøre det for de grønne, som mod AB langt fra spillede med et topholds autoritet. Faktisk ville det ikke have været ufortjent, hvis AB havde snuppet sejren. AB bed godt fra sig, men ligesom Næstved kneb det med chanceproduktionen for det unge hjemmehold, der havde de to tidligere Næstved-spillere Rasmus Grosen og Christian Enemark med. Sidstnævnte var blandt akademikernes bedste.