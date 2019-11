Send til din ven. X Artiklen: Dedic vender for en stund tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dedic vender for en stund tilbage

Sport Sjællandske - 06. november 2019 kl. 06:17 Af John Ringstrøm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter omkring 10 år i Horsens IC, først som spiller og derefter i otte år som træner, skiftede Basketballtræneren Arnel Dedic i sommer til Team FOG Næstved.

Onsdag aften vender han så for første gang tilbage til Forum Horsens som »fjendens« træner.

Det sted, hvor han midt i sidste sæsons DM-finaleserie mod Bakken Bears blev fyret efter en batalje med amerikanske Brandon Tabb.

- For et stykke tid siden lå det i mit baghoved, at det ville ske, at jeg skulle derover igen og træne et hold, men for nylig har jeg helt ærligt kun følt en glæde over at skulle derover med mit hold, med Team FOG Næstved. At vi kan tage derover og forhåbentlig vinde. Lige nu har jeg ingen følelser omkring den kamp, for jeg har al min fokus på træningen i aften, sagde Dedic før tirsdagens træning i hallen på Næstved Gymnasium.

Han erkender, at skilmissen med Horsens ikke var pæn, men det får ingen indflydelse på onsdagens kamp.

- Jeg er som træner moden nok til at vide, at følelserne ikke skal løbe af med mig. Det er en vigtig kamp for os og jeg vil bruge mere fokus på, at vores hold skal gøre det godt og udføre opgaven.Selvfølgelig er det stort for mig at komme tilbage og jeg kan ikke vente, men det handler om mit hold her, konstaterer Arnel Dedic, der er spændt på at se, hvilken reaktion, og om der i det hele taget kommer nogen reaktion fra tilskuerne i Forum Horsens.

- Jeg tvivler på, at folk i Horsens vil buhe af mig. Hvis de gør, er jeg det skyldige mål for alle. Jeg ser frem til det, og forhåbentlig med mange tilskuere og god atmosfære, siger Næstved-coachen, der generelt er vild med stemning omkring basketligakampene.

- Jeg vil jo træne mit hold, men jo mere stemning, jo bedre vil kampen blive, siger Dedic, der forventer en svær kamp.

- Vi har haft en svær opstart med skader og rotation. Vi skulle starte forfra med alle de nye spillere og er først lige startet med det hold, vi skal spille med i sæsonen. Horsens har en stamme af de spillere, jeg også havde i klubben, og det har været nemt for den nye træner og et par nye spillere at blive implementeret, mener Arnel Dedic.

Han kan til gengæld se frem til at give debut til Rob Marberry, der har fået sin spilletilladelse.