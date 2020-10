Se billedserie Philip Hertz spillede en kongekamp for Team FOG Næstved, da man besejrede Horsens 80-76. Fotos Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Dedic har fået krammet på Horsens

Sport Sjællandske - 15. oktober 2020 kl. 22:01 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen

Team FOG Næstved leverede flot spil og bragende god underholdning, da man besejrede Horsens IC med 80-76.

Team FOG Næstveds træner Arnel Dedic har tidligere været træner for Horsens IC i en længere årrække, hvor det blev til to mesterskaber. Nu er han dog træner for Team FOG Næstved, og det ser umiddelbart ud til, at han har fået slået hul på det Horsens-kompleks, som Team FOG Næstved havde, da Dedic selv var træner i Horsens. Dengang var det yderst sjældent, at sydsjællænderne vandt over østjyderne, og det var yderst sjældent, at man vandt to kampe i træk mod Horsens. Det har Team FOG Næstved præsteret ved først at besejre Horsens kort inden corona-pandemien lukkede sidste sæson og senest ved at vinde torsdagens møde.

- Jeg går ikke så meget op i, hvem vi vinder over, og det betyder ikke mere for mig at vinde over Horsens end alle andre hold. Jeg har stadig mange venner i klubben, så jeg ønsker dem kun alt godt, siger Arnel Dedic.

Inden kampen overrakte Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen blomster til Lars Engelsted fra Engelsted Petersen for at markere, at firmaet er ny hovedsponsor i klubben.

Den glædelige nyhed blev fulgt op af en ligeså positiv præstation fra Team FOG Næstved-mandskabet, der viste, at der er format og potentiale i mandskabet, da man besejrede Horsens IC.

Hjemmeholdet kom rigtig godt fra land med aggressivt forsvarsspil og levende angrebsspil. Det gav en føring efter første quarter. Blandt andet leverede Miki Novovic to kæmpe højdepunkter, da han to gange i første halvleg satte sin direkte modstander for at slutte af med at dunke bolden gennem kurven til kæmpe begejstring for de fremmødte tilskuere, der fik noget for pengene.

Underholdningen fortsatte efter pausen, men nu med Horsens i en mere ligeværdig rolle. Der blev leveret flotte highlights i begge ender. Blandt andet blev der flere gange præsteret blocks, som sendte den angribende spiller i jorden som en anden bokser, der var blevet knockoutet af Mike Tyson i dennes velmagtsdage.

Hvad udviklingen på scoretavlen angik, så var det pludselig Horsens, der tog teten og undervejs i tredje quarter var foran med otte point. Det fik Team FOG Næstved dog lavet godt og grundigt om i begyndelsen af fjerde quarter, da man vendte kampen til egen fordel.

Her spillede Jahmal Jones en afgørende rolle for Team FOG Næstved, da han var manden, der drev spillet frem og satte et par vigtige trepointsscoringer.

- Det handlede om, at vi skulle prøve at udnytte det momentum, som vi pludselig fik, og jeg forsøgte så at ramme et par skud, som heldigvis gik i kurven. Men det var ikke kun derfor, at vi kom stærkt tilbage i fjerde quarter. Det var mest af alt, fordi vi havde god moral på holdet. Der blev arbejdet hårdt fra alle mand, og det viser noget om, hvad vi er for et hold, siger Jahmal Jones.