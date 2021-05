Arnel Dedic (i jakkesæt) var udset til at vinde titler og udvikle spillere til Team FOG Næstved, da han blev hyret i sommeren 2019. Men de sportslige resultater udeblev, og nu vil begge parter gerne prøve noget andet. Foto: Jens Wollesen

Dedic er fortid i Team FOG Næstved

Det blev til to år i Team FOG Næstveds trænersæde for den karismatiske kroat Arnel Dedic, men nu er det slut.

Kroaten og den sydsjællandske basketligaklub er blevet enige om at stoppe samarbejdet, der ikke helt gav den ønskede effekt, parterne havde håbet på.

Arnel Dedic kom til Næstved, som netop havde fyret amerikanske Chris Gillet, i sommeren 2019. Håbet var naturligvis, at Dedic kunne gentage nogle af sine mange triumfer fra tiden i Horsens IC, hvor det blandt andet blev til to danske mesterskaber og to pokaltitler. Dog også en pokalsølv efter nederlaget til netop Team FOG Næstved i 2017.