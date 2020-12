Se billedserie 18-årige Rasmus Blak kom ind og gjorde det fremragende for Team FOG Næstved i sin første ligaoptræden. Foto: Anders Ole Olsen

Debutant var et lyspunkt i nederlag

Sport Sjællandske - 30. december 2020

Det blev en nytårsfuser for Team FOG Næstved, da man lukkede 2020 med et 78-100-nederlag mod Bakken Bears, der ganske enkelt løb sydsjællænderne over.

- Tempo, tempo, tempo.

Budskabet var ikke til at tage fejl af fra Bakken-træner Steffen Wichs side, da han flere gange i løbet af de første minutter forsøgte at piske sine spillere frem. De danske mestres større bredde skulle udnyttes mod Team FOG Næstved, og det blev den også.

Som et andet ishockeyhold skiftede Bakken nærmest ud i kæder af fem, så tempoet forblev højt indtil kampen var afgjort.

Bakkens bredde burde måske have været reduceret lidt, da Thomas Lærke præstered et decideret fodboldtackling på Team FOG Næstveds Alante Fenner. Om det var til en diskvalifikation eller, om det blot var til den usportslige fejl, som Lærke endte med at få, skal denne artikels forfatter ikke gøre sig til dommer over, men Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen var i hvert fald ikke i tvivl. Han brugte de efterfølgende fem minutter på at lade alle i den næsten mennesketomme hal forstå, at det var en skandale, at det ikke kostede Thomas Lærke en diskvalifikation, at han kortvarigt troede, han var Stig Tøfting.

Efter en på mange måder lige første quarter, trykkede Bakken-spillerne en ekstra gang på speederen, og så løb man ganske enkelt fra Team FOG Næstved i de sidste 10 minutter af første halvleg.

Efterfølgende var der aldrig spænding om kampens udfald. Selvom Team FOG Næstved efter bedste evne forsøgte at følge med et hurtigt løbende Bakken-hold var benene ente for korte eller evnerne ganske enkelt ikke gode nok.

Eneste spændingsmoment var som så ofte før i kampe mod Bakken, om bjørnene ville nå de magiske 100 point.

Det var dog ikke alt i kampen, der gik i nytårsplukfisk for det overmatchede Team FOG Næstved-hold. Et lille lyspunkt var unge Rasmus Blak. Den 18-årige Team FOG Næstved-spiller kom ind og fik sine første minutter i basketligaen allerede i første halvleg, og han greb i den grad med fem point og en på alle måder selvsikker præstation.

Det er uden sammenligning den mest lovende debut, som et ungt Team FOG-talent har fået siden Mathias Bak Christensen i sin tid stemplede ind. Rasmus Blak lignede i modsætning til mange af de andre unge, der har fået chancen i tidens løb en spiller med potentiale til at blive en god ligaspiller.

- Det var fedt at komme ind og få mine første ligaminutter. Jeg var lidt med i træningskampene op til sæsonen, så jeg er lidt vant til det, men det var dejligt at komme ind i en rigtig ligakamp, siger Rasmus Blak, der gik meget uimponeret til sagen.

- Det er meget simpelt. Hvis jeg får et frit skud, så er det jo bare at tage det, og har jeg ikke plads til at skyde, skal jeg prøve at finde den bedste afleveringsmulighed, siger Rasmus Blak, der er direkte resultat af Team FOG Næstveds samarbejde med Stenhus Kostskole i Holbæk.

- Jeg går og bor på Stenhus, og på den måde har jeg fået mulighed for at træne med i Team FOG Næstved. Det kan sagtens tænkes, at Team FOG kunne blive en mulighed for mig på sigt, men nu må vi se, siger Rasmus Blak, der fik rosende ord med på vejen af Arnel Dedic.

- Han gjorde det fremragende. Som træner har du altid en fornemmelse af, om du er tryg ved en spiller eller ej, og ham her er jeg meget tryg ved at have på banen, siger Arnel Dedic.

Det var ikke kun den unge Blaks debut, der skabte tilfredshed hos Arnel Dedic.

Overordnet set var det en tilfreds Arnel Dedic, der kunne gøre status efter en kamp, som hans mandskab ellers aldrig havde været tæt på at vinde.

- Jeg er tilfreds med første halvleg. Her var vi med, selvom vi ikke engang spillede godt i den del af kampen, siger Arnel Dedic.

- Problemet er, at man ikke må lave nemme fejl mod Bakken, for så bliver du bare straffet, og her kom vi til at fravige vores taktik et par gange i hver halvleg, og så slog Bakken bare til, siger Arnel Dedic.

Næste opgave for Team FOG Næstved er en hjemmekamp den 4. januar mod Herlev Wolfpack.