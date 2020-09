- Vi har brug for sejre, og vi vistes god moral ved at komme tilbage efter deres hurtige scoring, siger Lasse Nielsen (til venstre) efter Næstveds 4-1 sejr over Frederikssund i pokalturneringen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

De grønne starter på en frisk

Sport Sjællandske - 04. september 2020 kl. 07:59 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

16. oktober 2005 spillede en ung Lasse Nielsen sin første 2. divisionskamp på Næstved Stadion.

Debuten resulterede i en sejr på 4-1 over AB 70, og den nu 33-årige forsvarsspiller håber på en gentagelse i sit hjemmebane-comeback fredag aften.

»De grønne« indleder sæsonen i 2. division lidt forsinket mod Hillerød - der slog AB i premieren i lørdags - og den hjemvendte Næstved-spiller glæder sig.

- Jeg kan dårligt nok huske, hvor mange sommerfugle jeg havde i maven dengang. For jeg har godt nok spillet meget fodbold siden da. Men jeg glæder mig mindst lige så meget nu, siger Lasse Nielsen.

Efter en lang karriere med stop i FC Vestsjælland, OB, Lech Poznan i Polen, svenske Trelleborg og senest Lyngby, skrev han for en måned siden kontrakt med Næstved.

Og den rutinerede sydsjællænder er klar til at påtage sig en noget anden rolle end sidst, han var i klubben.

- Jeg har jo en del mere med i rygsækken nu, og jeg har jo selv været med til at skabe nogle forventninger ved at komme tilbage. Det følger jo med, når man har spillet Superliga for en måned siden, siger Lasse Nielsen.

- Indtil nu har jeg kun mærket et positivt pres, og det trives jeg med. Men for at kunne være en troværdig leder, så skal man have styr på sit eget og selv præstere. Så først og fremmest skal jeg ind og levere på banen, siger han.

Både Lasse Nielsen og de nye holdkammerater leverede tirsdag aften med en 4-1 sejr på udebane over Frederikssund i pokalturneringen.

Den sejr gav en i forvejen god stemning et nøk opad.

- Folk har spurgt mig, om det ikke er et galehus, jeg er kommet til, og om stemningen ikke er helt nede i kulkælderen efter nedrykningen fra 1. division. Men det har jeg ikke mærket noget til, siger Lasse Nielsen.

- Der er en fornyet tro på tingene. Man har begravet fortiden og er kommet videre. På den måde er det en fordel, at der har været så stor udskiftning, så man ikke tager de mange nederlag og dårligere oplevelser med sig.

I stedet handler det om at samle på nye gode oplevelser - såsom tre point fredag aften.

- Jeg ville da ønske, at vi havde haft en måned mere sammen, inden vi skulle spille om point. Der er masser at arbejde med, men folk har en iver for at blive bedre og er dedikerede til træning. Og det er det halve af det, siger Lasse Nielsen.

- Det er nogle spændende unge mennesker, og jeg har også fået et godt indtryk af vores trænerteam og deres måde at gribe det an på. Så jeg synes, vi er kommet langt allerede, og det bliver et spændende efterår, hvor vi skal prøve at holde os til.