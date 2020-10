Niclas Nøhr og Amalie Magelund er blandt de mange danskere, der tager turen sydpå i næste uge for at spille med i SaarLorLux Open. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Danskere rejser til tysk turnering

24. oktober 2020
Af Claus Rasmussen

Der var tysk deltagelse i Denmark Open i Odense i sidste uge, og der bliver dansk deltagelse, når den tyske turnering SaarLorLux Open begynder i Saarbrücken på tirsdag.

Selv om Udenrigsministeriet fraråder alle ikke nødvendige rejser til Tyskland, er de danske spillere sportsredaktionen har været i kontakt med nemlig indstillet på at tage afsted.

En af dem er mønboen Niclas Nøhr, der stiller op i både mixeddouble og herredouble med sine nye makkere Amalie Magelund og Mathias Christiansen.

- Ja, vi tager afsted. Badminton er jo vores arbejde, og så længe det er tilladt at rejse, når man har et ærinde, så er det okay, siger Niclas Nøhr.

- Badminton Danmark har været meget opmærksomme på situationen og også været i kontakt med de tyske arrangører. Men det er hver spiller, der selv bestemmer, og det er ingen, der bliver sure, hvis man siger fra. Det er nok heller ikke alle, der tager afsted, men jeg og mine makkere gør, siger han.

Denmark Open var den første World Tour-turnering i syv måneder, og der blev passet godt på spillerne i Odense.

Her opholdt de sig i en »boble«, der omfattede både hotel, spisesteder og transport, og i hallen var de afskærmet fra både tilskuere, journalist og andre udenfor boblen.

- Det er ikke helt samme setup i Tyskland. Der handler det nok mere om, at vi selv skal passe på. Men alle skal aflevere en negativ coronatest for at komme ind i landet, og vi skal også bo på et officielt spillerhotel. Men det gør vi næsten altid i forvejen, siger Niclas Nøhr.

- Og så skal vi selvfølgelig overholde de tyske regler om at gå med mundbind.

SaarLorLux Open er ikke kun den anden turnering på World Touren siden All England i foråret. Det er samtidig den sidste i år, og det er også en af grundene til, at Niclas Nøhr gerne vil afsted.

- Lige nu er vi jo bare glade for at kunne spille. De næste turneringer ligger først i januar, men det skal jo ikke gå meget galt, før de hænger i en tynd tråd, siger mønboen.

- Jeg var bange for, at Mette Frederiksen ville lukke det hele ned igen i går, så vi ikke kunne træne længere. Det vil være noget af en mavepuster, hvis det sker igen.

Emil Hybel fra Slagelse var ikke med i Denmark Open, og lysten til at spille international badminton vejer tungere end frygten for corona.

- Jeg savner jo at spille badminton på højt niveau og det at være afsted på ture. Så når det er muligt på en forsvarlig måde, ser jeg ikke nogen grund til at holde tilbage. Udover det er det en god mulighed for at komme afsted og få nogle gode point til verdensranglisten, hvis man altså gør det godt. Så det håber vi jo, siger Emil Hybel, der stiller op sammen med makkeren Rasmus Espersen.

- Og så er en sjov fact jo, at vi sådan set er mindre udsat for corona dernede, fordi smittetrykket er noget lavere end i København, siger Emil Hybel.

I alt 47 danskere har fået plads i hovedturneringen i SaarLorLux Open, og Mads Christophersen fra Dianalund var ikke i tvivl om sin deltagelse i herresingle.

- Jeg tager afsted, fordi jeg føler, der er nogle gode rammer omkring turneringen. Det føles sikkert at deltage. Jeg har faktisk ikke tænkt så meget over det, men bare været glad for de ikke har aflyst den, siger Mads Christophersen.

Mette Poulsen fra Næstved er også klar til at pakke badmintontasken og tage afsted for at spille damedouble med Alexandra Bøje.

- Ja, det er planen so far. Retningslinjerne for os dernede og efter hjemkomst er acceptable for mig. Fordi vi går ind under erhvervsrejser, så kræver det ikke karantæne, men blot en negativ test for at vende tilbage til »hverdagen«. Og med den viden, at det er sidste turnering i år, vil jeg strække mig langt for at spille, siger hun med et smil.