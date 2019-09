Katrine Bruhn satte tre danske rekorder ved VM, og Sandra Jensen (i baggrunden) satte personlige rekord i træk. Alligevel var de to Atlas-løftere ikke tilfredse. Foto: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Danske rekorder og en tur i gulvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danske rekorder og en tur i gulvet

Sport Sjællandske - 20. september 2019 kl. 21:38 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Katrine Bruhn fra Slagelse-klubben AK Atlas har netop leveret karrierens hidtil bedste resultat og kan rejse hjem fra VM i vægtløftning i Thailand med tre danske rekorder i 55 kilo klassen.

Alligevel er den 27-årige OL-kandidat skuffet.

Efter tre perfekte løft i træk og en flot start med 96 kilo i stød, gik det nemlig galt, og hun besvimede med 99 kilo på vægtstangen.

- Jeg opdagede det slet ikke. Jeg vågner op ved, at jeg går rundt på scenen på en meget mærkelig måde og tænker hvad Fanden, jeg har gang i. Og så faldt jeg ned på gulvet, siger Katrine Bruhn.

Den slags dramatisk sker fra tid til anden i vægtløftning, men det var første gang Katrine Bruhn gik i gulvet på den måde på grund af de mange kilo.

Efter at have sundet sig lidt, var hun dog klar til at fortsætte konkurrencen, men kiksede sit tredje og sidste forsøg på 100 kilo.

- Det var virkelig ærgerligt. Jeg formåede ikke at mande mig op, og det skulle jeg have gjort. Jeg har det fysisk fint, men er helt enormt skuffet. Det skal fordøjes, siger Katrine Bruhn, der sluttede på syvendepladsen i B-gruppen med 82 kilo i træk, 96 kilo i stød og 178 totalt.

Alle tre resulatter er danske rekorder, og Katrine Bruhn kan da også sagtens få øje på det positive.

- Enten vinder man, eller også lærer man. Jeg gjorde lidt af hvert, siger hun.

- Jeg er mere sulten end nogensinde, og det at være utilfreds med det her resultat må være et godt tegn på, at der er mere mere i vente.

Personlig rekord til Sandra Jensen

Katrine Bruhn blev nummer 27 på tværs af grupperne - og sluttede som den sjette-bedste europæer.

Klubkammeraten Sandra Jensen stillede til start i samme vægtklasse, og ligesom Katrine Bruhn er hun også i blandet humør efter sin konkurrence.

- Jeg er glad, men ikke tilfreds, siger Sandra Jensen, der satte personlig rekord med 76 kilo i træk. Til gengæld satte hun lidt til med 89 kilo i stød.

- To kilo under mit bedste resultat er ikke dårligt, men jeg ved, at jeg kan mere og jeg følte mig klar til at vise det. Det lykkedes desværre ikke i mit stød, og jeg kan finde en masse undskyldninger for hvorfor. Men bottom line er, at jeg skal hjem og arbejde videre, blive endnu stærkere og endnu mere stabil i mine løft, siger Sandra Jensen.

AK Atlas' træner Frank Petersen mener også, der er mere at komme efter for de to VM-deltagere, der begge er udtaget til de nordiske mesterskaber om tre uger.

- Så der får den lige et hak til, og der skal nok blive kamp om det, siger Frank Petersen.

Først skal VM dog lige gøres færdig, og her har AK Atlas endnu en deltager.

Onsdag løfter Louise Vennekilde i 87 kilo klassen, og hun har også brug for et godt resultat for at øge chancen for en billet til OL i Tokyo næste år.