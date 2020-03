- Jeg er dog spændt på, hvilken betydning alt det her kommer til at have for OL-kvalifikationen, siger Louise Vennekilde fra AK Atlas. Hun og træner Frank Petersen kunne glæde sig over et par medaljer og en dansk rekord ved World Cup?en på Malta for nylig, men det danske OL-krav mangler stadig. Privatfoto

Danske mesterskaber aflyst

Sport Sjællandske - 11. marts 2020

Louise Vennekilde og Sandra Jensen fra AK Atlas kæmper for at klare de danske OL-krav i vægtløftning, og næste mulighed var weekendens danske mesterskaber.

Det bliver bare ikke til noget.

Dansk Vægtløftnings-Forbund har besluttet at aflyse stævnet på Sportshøjskolen i Aalborg på grund af frygten for corona-virus, fortæller AK Atlas træner Frank Petersen, der skulle have haft 10 atleter til start ved DM.

I det hele taget er vægtløftningssporten for alvor ved at blive ramt af den globale trussel.

- VM for juniorer i Rumænien blev aflyst, og EM i Rusland om tre uger er lige blevet udskudt til juni. Og nu er DM så aflyst, siger Frank Petersen.

Ændringerne giver både mentale og praktiske udfordringer for løfterne. Ikke mindst for Louise Vennekilde, Katrine Bruhn og Sandra Jensen, der jagter billetter til OL i Tokyo til sommer.

- Der er jo folk, der skal holde sig i vægt og som går og sætter sig op til at klare krav. Så det er en ordentlig mundfuld. Og så er der sådan noget som flybilletter, som er bestilt, og visum til Rusland, der skal laves om, siger Frank Petersen.

Selv om EM i Rusland er udskudt, regner Frank Petersen stadig med, at det tæller med i OL-kvalifikationen.

Men ellers begynder det at tynde ud med mulighederne for at klare det nationale krav, som Louise Vennekilde stadig mangler.

- Vi har DM for hold på hjemmebane i maj. Jeg regner med, at der bliver en mulighed der. Hvis det altså bliver til noget, siger Frank Petersen med et suk.

Louise Vennekilde selv prøver at se positivt på aflysningen af weekendens DM.

- Jeg havde selvfølgelig glædet mig til at løfte. DM er altid et sjovt stævne at deltage i, da der er mange tilskuere og god stemning. Men jeg har også haft rigtig mange stævner, hvor jeg skulle præstere det sidste stykke tid. Så på en eller anden måde, er det også lidt en lettelse med et stykke tid til bare at kunne træne uden at skulle præstere, siger Louise Vennekilde.

Og træning er der stadig god mulighed for.

- Vi har altid håndsprit i AK Atlas. Der står 10 dunke rundt omkring, og vi spritter altid både »ind« og »ud«. Så vi træner videre, siger Frank Petersen.