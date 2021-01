- Efter at have planlagt formtop til november og slut februar for at køre de oprindeligt planlagte World Cups og samtidig simulere OL-kval og selve OL, som de er planlagt næste vinter, havde jeg simpelthen hverken formen eller niveauet til at være kampdygtig nu, siger Viktor Hald Thorup om sine afbud til tre stævner i janaur. Privatfoto

Dansk stjerne dropper både EM og World Cup

Viktor Hald Thorup fra Slagelse har nemlig meldt afbud for allerede nu at fokusere 100 procent på vinter-OL i Beijing i februar 2022.

I den netop overståede weekend var der EM i speed-skating i Heerenveen, og i de kommende weekender lægger den hollandske by is til to afdelinger af World Cup'en.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her