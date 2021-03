Dansk damedouble og tysk damesingle til Skælskør

Freja Ravn (forrest) og Amalie Magelund var med til at vinde guld til Danmark ved EM for blandede hold i midten af februar. I næste sæson tørner damedoublen ud for Team Skælskør i Badmintonligaen. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva via AP

Foto: Jussi Nukari/AP/Ritzau Scanpix/ASSOCIATED PRESS