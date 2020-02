Se billedserie Trods skader hos tre af de bærende kræfter vandt Danmark kvindernes EM for hold for sjette gang. Bagerste fra venstre er det Alexandra Bøje, Maiken Fruergaard, Freja Ravn, Line Christophersen fra Dianalund og Sara Thygesen. Forrest fra venstre er det Amalie Magelund, Mette Poulsen fra Næstved, Julie Dawall Jakobsen, Mia Blichfeldt og træner Jesper Hovgaard. Foto: Federico Pestellini via www.imago-images.de/Ritzau Scanpix Foto: Federico Pestellini via www.imag/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Dansk EM-guld nummer 13 og 14 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk EM-guld nummer 13 og 14

Sport Sjællandske - 16. februar 2020 kl. 21:14 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var intet overraskende i, at Danmark søndag eftermiddag vandt EM for herre-hold. Sådan er det nemlig gået hver eneste gang, der har været spillet om titlen siden premieren i 2006.

Den ottende guldmedalje kom i hus med en sikker 3-0 sejr over Holland i Liévin i Frankrig, men 2020-titlen var lige en smule finere i kanten end de foregående syv.

For første gang tabte de danske spillere nemlig ikke et eneste sæt i hele turneringen, hvor de slog både Wales, Letland og Schweiz 5-0 i gruppespillet, besejrede Tyskland 3-0 kvartfinalen og Rusland 3-0 i semifinalen, inden det altså gik ud over Holland i finalen.

Viktor Axelsen slog Mark Caljouw fra Team Skælskør klart i 1. herresingle, mens vestsjællændernes stærke doublespiller Kim Astrup og makkeren Anders Skaarup Rasmussen gjorde det til 3-0 med en sejr over Jelle Maas og Robin Tabeling.

Endelig vandt VM-finalisten Anders Antonsen over Joran Kweekel, og kort efter kunne Team Skælskørs landsholdsdebutant Frederik Søgaard løfte EM-pokalen.

- Det er dejligt at være europamester. Sjovt at være en del af holdet og kæmpe for Danmark. Jeg kender jo godt min plads på holdet i øjeblikket, men det hjælper på motivationen til at blive bedre og komme fast på holdet, siger Frederik Søgaard, der kun var med i en enkelt af de indledende kampe.

Det var dog nok til både at få både guldmedalje og en champagne-bad af holdkammeraterne.

Guld trods tre skader

Hos kvinderne var Danmarks forsvarende mestre og også topseedet og favorit til at snuppe titlen for sjette gang. I hvert fald inden turneringen begyndte.

På forhånd havde Line Kjærsfeldt meldt fra på grund af en skade, og i weekendens afgørende kampe måtte holdet også undvære både Mia Blichfeldt i 1. damesingle og den stærke doublespiller Sara Thygesen.

Alligevel lykkedes det at slå Frankrig 3-1 i semifinalen lørdag og Tyskland med samme cifre i søndagens finale.

- Den her titel betyder mega meget med de udfordringer vi havde. Det gør det ekstra fedt. Vi var sindssygt udfordret på grund af skader, og så står vi alligevel stærkt nok til at vinde, siger Mette Poulsen, der kommer fra Næstved.

Hun vandt sin damedouble sammen med Alexandra Bøje og udlignede til 1-1 i noget af en gyser.

22-24, 21-16, 21-19 lød de danske sejrscifre over Linda Efler og Isabel Herttrich.

- Det var godt nok spændende. Meget, meget spændende. Jeg havde en god fornemmelse inden kampen, men de spiller meget akavet, og det kom kampen til at bære præg af, siger Mette Poulsen, der også var med til at vinde EM-guld i 2016.

- Det var fedt at være tilbage på landsholdet, og jeg havde alle de følelser, som man snakker om, man har i sådan nogle kampe. Men det giver selvtillid og tro på tingene at vinde, siger hun.

Fedt med hold-opbakning

Mens det var anden gang Mette Poulsen fik hængt EM-guld om halsen som senior, var det første gang for den nykårede danske mester i damesingle, Line Christophersen fra Dianalund.

Den 20-årige vestsjællænder bragte Danmark foran 2-1 ved at slå Fabienne Deprez 21-14, 21-11 i 2. damesingle, og så kunne Maiken Fruergaard og Amalie Magelund gøre arbejdet færdigt i tre sæt i 2. damedouble.

- Titlen betyder meget. Det er noget helt andet, når man spiller på et hold - og så er det også bare fedt at spille med den opbakning, siger Line Christophersen, der tidligere var vundet EM-guld og VM-sølv for juniorer.

Næste opgave for både Line Christophersen, Mette Poulsen og flere af de andre succesfulde danske landsholdsspillere er Spain Masters i Barcelona fra på tirsdag, og længere ude i horisonten venter det uofficielle VM for hold - Thomas Cup og Uber Cup - der for første gang skal spilles på hjemmebane i Aarhus fra 16.-24. maj.