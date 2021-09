Nicklas Dannevang har været en af Næstveds bedste i sæsonens indledning. Søndag må »de grønne« dog undvære profilen. Foto: Jens Wollesen

Dannevang: - Mine fødder lignede balloner

Sport Sjællandske - 18. september 2021 kl. 10:08 Af Andreas Lissau Kontakt redaktionen

31-årige Nicklas Dannevang har med flere store præstationer været en vigtig brik i Næstved Boldklubs forrygende sæsonstart, hvor de efter syv spillerunder topper 2. division med 17 point.

Når »de grønne« søndag får besøg af Middelfart, så bliver det dog uden deres sikre bagerste skanse.

Målmandens afbud kommer i kølvandet på en uge, der fik en ubehagelig start mandag morgen.

- Da jeg vågnede op efter søndagens kamp i Aarhus var begge mine fødder hævede op som balloner. Man kunne ikke se, hvad der var ben, og hvad der var fod. Det er klart, at man får sig lidt at chok, når ens fødder ser sådan ud, fortæller Nicklas Dannevang.

Næstved-målmanden blev efterfølgende indlagt på en Reumatologisk Afdeling for nærmere udredning og behandling af den ukendte diagnose - heldigvis viste undersøgelserne ikke tegn på alvorlig sygdom.

- Lægerne har stort set checket mig for alt. Gigt, kræft, nyre- og lungeproblemer, og de har ikke fundet noget som helst alvorligt. De har dog heller været helt sikker på, hvad det så kunne være, men deres bedste bud er, at det er noget overbelastning. Om ikke andet har mit helbred det godt. At de så ikke fandt ud af, hvad der er galt med fødderne, det tager jeg ikke så tungt nu, fortæller Dannevang.

Indlæggelsen på Reumatologisk Afdeling var naturligvis en ubehagelig oplevelse, som stadig sidder i kroppen på målmanden.

- Det er ikke verdens sjoveste afdeling at ligge på. Der er mennesker der, som har det rigtig, rigtig skidt. Det betyder selvfølgelig også, at man begynder at tænke, at man også selv må have det rigtig, rigtig dårligt, siden man ligger der. Så der har været en del bekymringer, når man ligger der i uvished, lyder det fra Nicklas Dannevang.

De hævede fødder var fredag eftermiddag næsten tilbage i normal størrelse, fortæller Dannevang.

- Jeg er ved godt mod, selvom det selvfølgelig har været nogle rigtig hårde dage. Så nu ser jeg fremad herfra, og jeg håber da, at jeg hurtigt kan få fodboldstøvler på igen, lyder det fra målmanden.

Den 1.95 meter høje keepers høje niveau i sæsonens indledning tilskriver han de gode arbejdsvilkår medspillerne har givet ham.

- Som målmand er man meget afhængig af, at det der foregår foran dig fungerer. Holdet virker meget sikkert i tanke og handling, og det betyder også, at jeg bliver det. Så kan man så vælge at vende den, den ene eller anden vej i forhold til, om det er mig, der gør dem sikrer eller omvendt. Men alt i alt har det betydet, at vi har gjort hinanden rigtig gode. Ligesådan har de centrale midtbanespillere gjort det rigtig godt, så jeg synes, vi har en tryg og sikker base, der har gjort det sjovt at stå dernede, siger han

Selvom Dannevangs tanker i ugens løb har været langt væk fra fodboldbanen, så har målmanden alligevel også haft overskud til at gøre sig tanker omkring søndagens kamp.

- Jeg forventer, at vi sætter os på det, og bryder dem ned i løbet af kampen. De kommer sikkert helt sikkert, og vil meget gerne have point i Næstved, men jeg tror. At vi med vores kvalitet på de offensive pladser og vores evne til at lukke ned for omstillinger også tager de tre point, lyder det fra Dannevang.

I førstemålmandens fravær ventes det, at Mohammad Hassan skal vogte Næstved-buret i en kamp, hvor sydsjællænderne, som Dannevang indikerer, må påtage sig en naturlig favoritværdighed.

Fynboerne ligger nemlig med deres fem point placeret andensidst i tabellen, som værterne topper med deres 17 point.

Selvom de beskedne fem point Middelfart har erhvervet sig ikke syner af meget, så hører det med til deres sæsonstarts-fortælling, at de kun er gået fra græstæppet med nederlag i to af sæsonens første syv kampe, hvor hele fem af disse således er endt uafgjort.

Trods fynboernes evne til at deles om pointene, så har Næstved, ifølge bookmakerne, ikke været større favorit til at tage alle tre point inden en kamp i denne sæsons 2. division, end det er tilfældet, når de på søndag løber på banen mod Middelfart.

Kampen fløjtes i gang klokken 13.00.