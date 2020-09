Vordingborgs danmarksserietrup er blevet ramt af corona-tilfælde, så nu er lørdagens kamp mod Skjold Birkerød udsat. Foto: John Ringstrøm

Danmarksseriehold ramt af corona

Sport Sjællandske - 25. september 2020

Vordingborg IFs danmarksseriehold har tidligere på efteråret været i søgelyset, fordi klubben ønskede at udskyde en kamp mod Taastrup på grund af mistanke om corona. Det ønskede Tasstrup ikke, og derfor blev Vordingborg taberdømt, da man valgte at udeblive fra kampen på grund af mistanken om corona i spillertruppen. Det viste sig senere, at der ikke var tale om corona, og der kører lige nu en sag om kampens afgørelse, fordi Vordingborg har anket afgørelsen om at tildele Taastrup de tre point.

Nu er der imidlertid en bekræftet corona-tilfælde i Vordibngborg-truppen. Det betyder, at lørdagens udekamp mod Skjold Birkerød er udsat.

- Vi har her fredag modtaget en besked fra en af spillerne i vores førsteholdstrup, der er blevet konstateret smittet med corona. Han har det heldigvis godt og har ikke udvist symptomer, men det ændrer jo ikke på, at vi ikke kan spille kampen lørdag, siger Morten Brandt, formand i Vordingborg IF.

Den pågældende spiller havde valgt at lade sig teste, fordi andre personer i hans omgangskreds havde fundet anledning til det, så corona-tilfældet er så at sige opdaget ved et tilfælde.

- Den smittede spiller var med til træning her i klubben i onsdags, så vi har bedt alle vores førsteholdsspillere om at blive testet hurtigst muligt, da flere af dem har været i nærkontakt med den pågældende spiller under træningen, siger Morten Brandt.

- Det er kommet ud af det blå for os alle sammen, men jeg vil gerne rose Skjold Birkerød for at handle hurtigt. Der har ikke været problemer i forhold til at få udsat lørdagens kamp, siger Morten Brandt.

Han har været i kontakt med flere af spillerne, og de har allerede bestilt tider til at blive testet i løbet af de kommende dage. Derfor håber Morten Brandt, at man hurtigt kan få et overblik over, om der er flere spillere, som er ramt af COVID-19.

- Vi kan da ikke lade være med at være nervøse for, at andre kan være ramt. Der er nogle, der har kørt i bil sammen med den smittede spiller til og fra træning, og der er naturligvis en del spillere, der har været i nærkontakt med ham under træningen, siger Morten Brandt.

For klubbens cheftræner Jan Faber blev nyheden om et corona-tifælde modtaget med lige dele ærgrelse og bekymring.

- Først og fremmest håber jeg, at vi ikke har andre smittede spiller, og den spiller, der er smittet ikke kommer til at mærke det. Det er klart det vigtigste, men jeg ærgrer mig da over, at vi ikke kommer i kamp og nu må afvente det hele, men sådan er det jo i disse tider, siger Jan Faber.

- Det vigtigste er spillernes helbred, og vi kan ikke gøre så meget lige nu. Det er jo bare sådan, det er, siger Vordingborg-træneren.

Han har ikke selv været i nærkontakt med den corona-ramte spiller, så en hurtig samtale med corona-linjen slog fast, at Faber ikke selv skal testes.

Der er endnu ikke aftalt en ny dato for mødet mellem Skjold Birkerød og Vordingborg.