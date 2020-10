Søren Larsens lavede seks mål var for Dalby. Foto: Anders Ole Olsen

Dalbys turnering starter søndag

Sport Sjællandske - 18. oktober 2020 Af John Ringstrøm

Efter nederlag i de fire første håndboldkampe, her af til tre af de formodede tophold, er Dalbys nedrykkere i 3. division klar til for alvor at tage fat på turneringen, når Helsingørs andethold kommer på besøg søndag.

- I mit hoved starter vi for alvor søndag. Efter nederlaget til Lammefjorden i premieren har vi mødt Slagelse, Dianalund/Tersløse og nu FIF, som jeg mener, bliver de tre tophold i rækken, siger Dalby-træner Jan Bromer efter søndagens 20-25-nederlag på udebane til FIFs andethold.

- Det er et godt hold og det kan sagtens vinde rækken. Men vi fik egentlig en god start og kom foran 4-1, siger Bromer.

De sjællandske gæster blev dog hentet i Frederiksberg-Hallerne og var bagud 8-10 ved pausen.

- Det var lidt ærgerligt, for vi brændte både et straffekast og en friløber. I 2. halvleg lavede vi et par dumme angrebsfejl og blev også ramt af nogle dommerkendelser og på cirka 10 minutter kom FIF foran 18-11. I de sidste 20 minutter var vi med igen og tabte kun med fem, konstaterer Jan Bromer.

Træneren erkender også, at han har for smalt et hold.

- Når jeg skifter ud fra start-syveren, taber vi momentum. Men vores keepere, Thomas Thuen og Lasse Søby står hver en god halvleg, siger Bromer.

3. division, mænd

FIF2 - Dalby: 25-20 (10-8)

Topscorere for Dalby: Søren Larsen 6, Michael Roslind 4, Simon Bak 3.