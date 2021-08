Se billedserie Dalby har før gjort det godt i 2. division, men sidste gang de var der, røg de ud med et brag. Nu får de chancen igen. Her er det Daniel Nielsen, der stiger til vejrs i et tidligere opgør. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Joergen Chr. Joerensen

Dalby takker ja til 2. division

Sport Sjællandske - 20. august 2021 Af John Ringstrøm

Dalbys nye cheftræner for herreholdet Thomas Jørgensen samt spillere og ledere havde egentlig forberedt sig på at skulle spille i 3. division i den håndboldsæson, der venter lige om hjørnet, men nu står forberedelserne istedet på en række højere op.

Der er nemlig blevet en plads ledig i 2. division, da Roskilde Håndbold har takket ja til at rykke op i 1. division. Her er der blevet en plads ledig, da SUS Nyborg for nylig følte sig tvunget til at trække holdet på grund økonomiske efterveer fra corona-nedlukningen samt for store sportslige udfordringer.

- Vi fik tilbuddet om at få Roskildes plads, og det holdt vi selvfølgelig et møde om spillerne, klubben og jeg imellem. Vi blev enige om, at vi faktisk har set-uppet til det. Vi ved godt, det bliver en kæmpe udfordring, for der er stor forskel på 2. og 3. division, men det er en gratis chance, vi ikke ville sige nej til, siger Thomas Jørgensen.

Det er Dalby, der har fået tilbuddet om oprykning, da man går tilbage til sæsonen 2019/2020, hvor sydøstsjællænderne sidst lå i 2. division. Her røg man godt nok ud med et brag.

- Det har vi naturligvis snakket om, men både Roskilde og FIF er rykket i 1. division og det gør blandt andet, at rækken i denne sæson er lidt svagere. Der er top 4-hold med blandt andre Taastrup, Stadion og Køge, som på papiret er sindssygt skarpe, og de bliver ikke sjove at ramme, men der er mange andre hold, vi kan drille og stjæle lidt point fra. Selvfølgelig er det dygtige hold, for de spiller jo i 2. division, men spillerne har sagt ja til udfordringen. De kommer til at få lidt hår på brystet og skal lære og suge til sig, siger Thomas Jørgensen, der også er fortrøstningsfuld med det in mente, at mange af de unge Dalby-spillere er blevet lidt ældre siden sidst, de var i 2. division.

- Vi røg ud på »røv og albuer« sidst og vi vil selvfølgelig ikke ødelægge projektet ved at få lige så mange tæsk igen. Men vi har mange til træning og de træner godt. Og går det galt og skulle vi ryge ned, arbejder vi stenhårdt videre i 3. division, konstaterer Jørgensen, der er kommet til klubben før denne sæson fra TIK-Taastrup.

Cheftræneren erkender, at hans mandskab bliver klar »underdog« i selskabet med de øvrige 2. divisionshold.

- Jeg er kommet til Dalby for at føre holdet så højt op som muligt. Det er en ambitiøs klub. Og nu har vi fået en »gratis« billet. Jeg mener også, at det er nemmere at blive i 2. division end rykke op fra 3. division. Så jeg glæder mig. Dalby er en superklub med fantastiske, unge spillere. Vi kommer til at ramme modgang, men vi skal holde hovedet højt, mener Thomas Jørgensen, der også glæder sig over, at en del af den »gamle garde« har meldt sig klar til en ny sæson på førsteholdet.

- Og så har vi blandt andre fået Rasmus Slot (tidligere blandt andre Jernløse, NFH og Rødby, red.) på stregen, hvor han supplerer de to, vi har i forvejen, godt. VI har fået Jeppe Blume på kassen, en gammel Roskilde-dreng, der også har stået i Skanderborg. Så der er pladser, hvor vi er blevet bredere på. Vi kunne godt godt bruge et par forstærkninger mere, lyder det fra Thomas Jørgensen.

Træneren og formentlig flere af Dalby-spillerne får debut og comeback i 2. division mod Ajax, da Dalby har overtaget Roskildes program. Det bliver muligvis med premierestart 24. september, men det ligger ikke helt fast endnu.