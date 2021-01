Thomas Jørgensen har lige en opgave at gøre færdig i TIK-Taastrup, hvis sæsonen genoptages. Men fra næste sæson er han klar til at trække i Dalby-trøjen, som han allerede gør her på præsentations-billedet. Privatfoto

Dalby scorer Jørgensen som træner

Sport Sjællandske - 10. januar 2021 kl. 21:14 Af John Ringstrøm

Dalbys bedste herrehold i håndbold kan se frem til noget af en kapacitet på trænersiden, når en ny sæson starter efter sommerferien.

Den nuværende TIK-Taastrup-træner Thomas Jørgensen har nemlig sagt ja til at stå i spidsen for Dalby-mændene i foreløbig to sæsoner.

- Det bliver supergodt. Jeg har været mange år på landevejen og har trænet TIK-Taastrup de sidste fire og et halvt år, og før det både HØJ og Køge. Nu vil jeg gerne spare lidt tid og være tættere på mit arbejde og mine døtre, siger Thomas Jørgensen.

Han er håndboldlærer på Gunslevholm Idrætsefterskole på Falster, hvor han også bor.

- Jeg vil stadig gerne træne et seniorhold, så det passer mig rigtig godt med Dalby. Man hører også altid godt om klubben, og jeg kender mange af spillerne, som faktisk har gået på Gunslevholm. Der er mange gode folk omkring klubben og det er stadig seriøst, konstaterer Jørgensen.

Dalbys bedste mænd rykkede i sidste sæson ned fra 2. division, hvor Thomas Jørgensen og TIK-Taastrup p.t. befinder sig. Efter nedrykningen har Jan Bromer trænet Dalby, men i coronapausen ligger holdet tredjesidst med to point og i november ophørte samarbejdet mellem Bromer og Dalby.

Bliver sæsonen gentoptaget, skal Nichlas Riise stå i spidsen for Dalbys 3. divisionsmænd frem til sommerferien.

Det betyder dog ikke noget for Thomas Jørgensen, at han bevæger sig et trin ned af rangstigen.

- Jeg skulle jo gerne være med til at løfte niveauet. Jeg var ikke så meget i tvivl, og jeg blev glad, da Per (Rasmussen, red.) ringede til mig. Der er også en rigtig god ungdomsafdeling i klubben og der arbejdes godt, lyder det fra Jørgensen, der ellers havde muligheden for at blive i Taastrup.

- Taastrup er en rigtig god klub. Jeg havde også nogle tilbud fra højere niveau, men jeg sagde fra primært på grund af køreturen, siger Jørgensen.

Den 43-årige falstring har tidligere spillet både i den danske 1. division og i tysk håndbold. Lokalt huskes han også for sine mange sæsoner i Næstved Herlufsholm.

Hans trænerkarriere startede som assistent i Team Sydhavsøerne, hvorefter han fik Køge sammen med Lars Nedergaard. Derefter fik han Køge selv og senere stod den på HØJ - igen sammen med Nedergaard. De sidste fire og et halvt år har han så været i Taastrup, hvor han og holdet her i coronapausen ligger midt i 2. division med to sejre og to nederlag.

- Jeg håber, sæsonen bliver sløjfet fra 2. division og nedefter. Sportsligt vil det være uforsvarligt, for jeg frygter skader, hvis vi kommer igang. Vi har jo ikke kunne træne ordentligt. Vi er sat til at starte 28. februar og så har vi ligget stille i fire måneder. Lad os hellere lukke den, sløjfe op- og nedrykninger og starte forfra, mener Thomas Jørgensen, der naturligvis er klar til at give den gas, hvis regeringen og håndboldforbundet giver grønt lys.