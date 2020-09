Se billedserie Mathias Westrup fra Slagelse med Dalbys Martin Pedersen i hælene. Sådan forløb størsteparten af søndagens 3. divisionskamp også på måltavlen. Foto: Claus Rasmussen

Dalby halsede efter Slagelse

27. september 2020 Af Claus Rasmussen

- Der må da være én, der er bedre end mig derude...

Sådan lød det fra Dalbys playmaker Søren Larsen efter kun ni minutter af søndagens hjemmekamp i 3. division mod Slagelse.

Forud var gået både skud på stolpen, harmløse afslutninger, tekniske fumlerier, angrebsfejl og andre fejltrin af den rutinerede bagspiller.

Kort efter kom Dalby alligevel foran 5-4. For første gang i kampen. Og sidste.

I løbet af de næste 11 minutter scorede Slagelse nemlig otte gange i træk, og først da Søren Larsen kom tilbage på banen efter en pause, fik han endelig bolden forbi gæsternes velspillende keeper Martin Thuesen. Til 6-12.

Ved pausen var forspringet stadig seks mål i Slagelses favør - men større blev det aldrig.

Tværtimod måtte vestsjællændernes træner Per Sabroe helt op i bordeaux ansigtskulør for at fastholde sine spillere på sejrskursen.

Selv om højrefløjen Mads Sørensen var forrygende med syv mål og bagspilleren Jakob Holme nettede seks gange, var der nemlig også masser af febrilske fejl og unødvendige sats.

Dermed gav oprykkerne fra Slagelse nedrykkerne fra Dalby masser af muligheder for at slide sig tilbage i opgøret, men rigtigt spændende blev det aldrig.

Søren Larsen spillede sig godt nok gevaldigt op og blev kampens topscorer med otte mål, men alt for meget i Dalbys spil afhang af ham.

Det blev heller ikke nemmere for værterne af, at de også bøvlede med dommerparret Mikkel Batsberg Larsen og Pelle Sonnenborg Christiansen, som i dagens anledning var iklædt tætsiddende sort og løsthængende udvisninger. Ni i alt blev det til. Heraf syv til de frustrerede Dalby-spillere.

Martin Pedersen tegnede sig alene for de tre af dem, og så måtte han nøjes med at se på i de sidste 11 minutter.

Dalby har ikke fået point i en divisionskamp siden 10. marts 2019, og det sidste håb om at få det 27. september 2020 brast tre minutter før tid. Her reddede Slagelses indskiftede keeper Christian Christiansen et straffekast fra Michael Roslind, og egentlig var den situation et godt billede på opgøret.

- Jeg synes faktisk kampen er fuldstændig lige, men vi brænder bare vores chancer, siger Dalbys nye træner Jan Bromer.

- Det tvinger os til at gå frem og satse i forsvaret, og så har Slagelse nogle dygtige spillere, der er gode til at komme på kant.

Med sejren på 26-21 indtager Slagelse førstepladsen i rækken efter to spillerunder, og det er bedre end Per Sabroe havde regnet med.

- Det havde jeg ikke lige set komme. Jeg så Dalby mod Lammefjorden og syntes, det var et godt hold. Men vi dækker fint op, og Thuesen står en fin kamp. Og så var det også rigtig rart at se fløjene score, siger Slagelsetræneren, der dog ikke havde lutter roser til sit hold.

- Vi skal lade være med at opfinde håndbold hele tiden, når vi hellere bare skal spille derudaf. For konsekvensene kan være store, hvis man smider to-tre bolde væk og får et par udvisninger, siger han.