Fredrik Fibiger vandt for første gang over Mickey Lykkegren og hentede også en sejr i herredouble med Mads Kristensen. Foto: Jens Wollesen

Dagens spiller med lånt ketcher

Og så måtte Slagelse-spilleren på rov hos lillesøster Sofie Fibiger for at spille kampen færdig.

Frederik Fibigers to sejre med lillesøsters ketcher var dog ikke nok for Slagelse, der tabte holdkampen mod topholdet Højbjerg med 5-8.

- Jeg har aldrig vundet over ham før, men jeg tror, jeg kørte ham lidt træt. Jeg havde en rigtig god defensiv i dag, så han havde svært ved at afgøre duellerne, siger Slagelses førstemand.

- Jeg tror den kamp betød mere end et enkelt nederlag. Hvis vi havde været foran 3-1, så havde det givet hele holdet et boost, vurderer Slagelse-træner Simon Kamper.

Slagelse fik dog reddet et par vigtige point i hus med sejre i to af de tre herredoubler.

- Vi har været ramt af småskavanker. Zenia har været ude, Morten Prüsse-Nielsen fik en fiber i den sidste holdkamp, og Nikolaj Westrup fik dårligt knæ. Så at de overhovedet står her i dag er egentlig imponerende. Desuden er Laura Plambech ude og rejse. Så i forhold til, hvad jeg havde frygtet, så gik det godt i dag mod et ekstremt stærkt Højbjerg-hold, siger Simon Kamper.

- Vores mål var at komme i oprykningsspillet, men når man kommer over som nummer to, vil man jo også gerne have en kamp om oprykning. Så nu får vi en spændende tur til Aalborg i sidste runde, siger Kamper.