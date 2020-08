Felix Burestedt stod for den femte sejr, der gav Team Skælskør holdsejren. Foto: Anders Ole Olsen

Dacapo fra premieren

Team Skælskør tog sejren på 6-3 ude over RSL Odense OBK og dermed igen de tre eftertragtede bonuspoint for at vinde med minimum tre overskydende, men det var med lidt bump undervejs.