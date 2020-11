DM-titel til Korsør-bokser

I 2017 blev Emil Kot fra Korsør Amatør Bokseklub dansk mester for seniorer for første gang, og søndag sikrede han sig den anden titel i samlingen.

- I semifinalen vandt jeg på knockout efter et minuts tid (over Lau Olsen fra Hornslet, red.), og jeg troede, at jeg kunne gøre det samme i dag. Jeg havde ham også til tælling i 1. runde, men så satsede jeg lidt for meget på hårde stød for at stoppe ham, siger Emil Kot.