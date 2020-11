Sidste år var Sandra Jensen, Nanna Vigild, Louise Vennekilde og Katrine Bruhn flyvende og sikrede AK Atlas DM-guldet for hold. I weekenden skal de samme fire forsøge at gentage sejren på hjemmebane - selv om de individuelle titler tæller mere for træner Frank Petersen. Privatfoto

DM-favoritter på hjemmebane

Sport Sjællandske - 14. november 2020 kl. 06:49 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen

Der er ikke ret meget i sportens verden, der er som det plejer i år. Alligevel er det lykkedes at stable et DM i vægtløftning på benene, så lørdag og søndag er AK Atlas vært for mesterskaberne i klubbens lokaler på Industrivej i Slagelse.

- Selvfølgelig vil man altid gerne vinde et dansk mesterskab, men det er ærgerligt, at 40 procent har meldt afbud. Vi må respektere det, selv om det ødelægger en del af »spillet«, at vi ikke er så mange. Men hellere det, end at vi slet ikke kan holde noget, siger AK Atlas' træner Frank Petersen.

Arrangørerne har ellers forsøgt at indrette sig bedst muligt i en tid med corona-restiktioner.

Blandt andet er der påbudt mundbind for både tilskuere og atleter - når de ikke lige er i konkurrence - der skal sprittes hænder efter hvert løft, og når hver gruppe af løftere er færdige, skal opvarmningslokalet rengøres.

- Danmarks Idræts-Forbund og Kulturministeriet har udstukket nogle retningslinjer, men vi har lagt noget ekstra på og blandt andet lavet et ekstra sted til for-opvarmning. Så vi gør mere end vi skal af respekt for coronaen, siger Frank Petersen.

Normalt er DM individuelt og DM for hold to særskilte stævner, men i år er de slået sammen, så der også skal kåres holdmestre i weekenden.

- Vi har valgt at prioritere det individuelle DM højest, og så ligger holdmesterskabet lidt bagved. Men folk skal jo alligevel løfte op til deres bedste, siger Frank Petersen.

AK Atlas er forsvarende mestre hos kvinderne, og det bliver op til OL-kandidaterne Louise Vennekilde, Katrine Bruhn og Sandra Jensen samt Nanna Vigild er hive kilo nok i vejret til at genvinde titlen.

- Det bliver os eller IK99, og jeg tror, der skal en dansk rekord til for at vinde DM for hold, siger Frank Petersen.

Trods resterne af en skade i foden er Louise Vennekilde storfavorit til at vinde alle tre individuelle guldmedaljer - stød, træk og tokamp - i 87 kilo klassen, mens Katrine Bruhn mest skal slås med Sandra Jensen i kampen om titlerne i 55 kilo.

Derudover er der medaljechancer til Nanna Vigild i 71 kilo, og DM-debutanten Veronika Storm i 81 kilo.

- Der er også debut til Majbrit Petersen. Hun er færing, men bor i Danmark, og hende glæder jeg mig til at følge, siger Frank Petersen, der har et projekt kørende med færøske vægtløftere og blandt andet har haft en række af sine bedste atleter fra AK Atlas med på træningslejr deroppe.

Hos mændene spiller AK Atlas ikke samme dominerende rolle, som hos kvinderne, men weekendens værter er da ikke uden chancer for medaljer.

Frank Petersen spår Michael Buth pæne chancer for medaljer i +109 kilo, og så håber han, på disciplinmedaljer til Lasse Brauner i 81 kilo og Mathias Lindhardt i 96 kilo.