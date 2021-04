Kasper Due Kaspersen var på vej mod et godt resultat, men styrtede kort før mål.Foto: Team O.B. Wiik-Dan Stillads

Cykelhold drillede de store på ny

Sport Sjællandske - 20. april 2021 kl. 11:27

Det kan efterhånden være svært for det lokale Slagelse/Næstved-hold Team O.B. Wiik-Dan Stillads at få armene ned - og med god grund.

Ved første afdeling af DEMIN Cuppen drillede de blå- sort og hvidklædte drenge fra sydvestsjælland nemlig de helt store i den danske A-klasse.

Her blev det til endnu en placering i toppen, da Peter Haslund kørte en 10.-plads hjem på de midtsjællandske landeveje, mens Rasmus Søjberg Pedersen også fortsatte de gode takter og sluttede lige efter sin holdkammerat på 11. pladsen.

Holdets teammanager og sportsdirektør, Henrik Stegmann, er da også svært begejstret over, at den fine stime med gode resultater fortsætter.

- Det var et fantastisk løb. Jeg havde faktisk regnet med, at det ville blive hårdere, end det var. Ruten var ikke hård nok til, at der kunne komme nogen udskilning. Rytterne fornemmede hurtigt derude, at ColoQuick og Uno-X gerne ville holde det hele samlet. Men jeg vil sige det sådan, at jeg stadig er overrasket over vores resultat. Det var ikke kun Rasmus (Rasmus Søjberg Pedersen, red) og Peter (Peter Haslund, red). Det var simpelthen hele holdet, der var med og gjorde det rigtig godt. Det er svært at få armene ned lige nu, og det er over alt forventning, siger Henrik Stegmann.

Styrt kostede dyrt

Faktisk kunne det være blevet en endnu bedre dag på kontoret for Team O.B. Wiik, men et stort styrt kort før mål ødelagde en del af holdets planer. Værst gik det ud over Kasper Due Kaspersen, der ellers lå i en relativt fordelagtig position få hundrede meter fra mål, indtil han røg en tur i asfalten.

- Der var et større styrt ude i højre side 200 meter før mål, hvor Kasper Due Kaspersen desværre ryger ned, og han var faktisk helt overbevist om, at han kunne være kørt i top-10 med den position, han havde tiltusket sig i finalen, og det tror jeg bestemt også, at han kunne have gjort, lyder det fra teammanageren.

Det blev heller ingen ønskedag for Slagelses OL-håb på banen, Niklas Larsen, der kom i mål som nummer 82. Til gengæld slap han både for en tur i asfalten samt andet uheld i form af defekt.

- Jeg valgte selv at slippe feltet lidt før mål for at undgå styrt osv. Jeg så det ske, men jeg var ikke selv involveret, siger Niklas Larsen.

Der afvikles i alt fire afdelinger af DEMIN Cuppen. Næste gang rytterne står klar på startstregen i den prestigefyldte cup bliver 12. juni, hvor der køres i Nyborg.niels